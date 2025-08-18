Musimy sforsować barierę, po której następuje efekt kuli śnieżnej

Po wyjątkowo słabym I półroczu na rodzimym rynku finansowania młodych, innowacyjnych firm, branża spodziewa się odbicia. Czy pieniądze dla start-upów wreszcie popłyną szerokim strumieniem? Pierwsze sygnały z III kwartału dają podstawy, by wierzyć w poprawę nastrojów.

U ekspertów widać umiarkowany optymizm. Jak tłumaczy nam Andrzej Targosz, partner Bitspiration VC, okres wakacyjny w inwestycjach to zwykle tzw. sezon ogórkowy, jednak ostatnie miesiące na polskim rynku venture capital to spore odstępstwo od tej reguły.

– I to pozytywna zmiana – podkreśla.

Z kolei Paweł Osterreicher, członek AI Chamber i współzałożyciel ReSpo.Vision, nie ukrywa rozczarowania. Jak zaznacza, choć rynek finansowania VC w Polsce zaczyna wykazywać oznaki pobudzenia i do gry wkraczają nowe fundusze wspomagane środkami Polskiego Funduszu Rozwoju, to nie ma z czego się cieszyć.

– To nadal dramatycznie słaby wynik jak na wielkość i potencjał kraju – przekonuje.