Korekta nie zaszkodziła złotemu

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista, XTB
Spotkanie Trump – Putin na Alasce i kolejne spotkanie amerykańskiego prezydenta z europejskimi liderami w Waszyngtonie przyciągnęły ogromną uwagę mediów, jednak na ten moment nie wydaje się, aby miały doprowadzić do jakiejś istotnej zmiany. Żądania Moskwy nadal pozostają absurdalnie wysokie i wydaje się, że kolejnym krokiem będą nowe sankcje na Rosję, które być może jeszcze zaognią konflikt. Jednocześnie Kreml nasilił w ostatnim czasie skalę agresji, nie wydaje się zatem, aby był skłonny do ustępstw potrzebnych do jakiegokolwiek postępu w negocjacjach. Mimo wszystko europejskie rynki radzą sobie dobrze, Eurostoxx50 jest na kilkumiesięcznych szczytach, zaś DAX zaledwie 2% od historycznych szczytów.
Na Wall Street wczoraj doszło do nieco większego cofnięcia, natomiast dotyczyło ono przede wszystkim spółek technologicznych – głównie tych, które w ostatnim czasie były faworytami inwestorów takimi jak AMD czy Palantir. W zasadzie nie było istotniejszego czynnika przemawiającego za spadkami, wygląda to jak klasyczne „spuszczenie powietrza” z bardzo wygórowanych wycen spółek (po bardzo mocnym sezonie wyników).
Na wszystkie te sygnały niespecjalnie reaguje złoty – kurs EURPLN jest oazą stabilności. Warto mieć z tyłu głowy pewne czynniki ryzyka, takie jak niekorzystne trendy w wykonaniu budżetu (rosnące ryzyko nowelizacji budżetu, który przecież i tak rozpisany został przy ogromnym deficycie). Natomiast na ten moment nie przejawia się to w presji na rentowności obligacji, a dopiero taka sytuacja byłaby dla złotego bezpośrednim zagrożeniem.
Dziś w kalendarzu przede wszystkim minutes FOMC. Kurs EURUSD na razie zatrzymał się w klinczu, jednak pozostaje w trendzie wzrostowym. Minutes (godz. 20:00) pokażą, na ile wyceniane w pełni przez rynki cięcie stóp we wrześniu jest przesądzone. Wiemy o tym, że dwójka „prezydenckich” członków już za taką decyzją głosowała w lipcu, natomiast kluczowy na razie jest sentyment u pozostałych. O 8:50 euro kosztuje 4,25 złotego, dolar 3,65 złotego, frank 4,52 złotego, zaś funt 4,93 złotego.
Dane o inflacji za sierpień mogą pokazać, jaki jest rzeczywisty wpływ nałożenia ceł na towary kluczowych partnerów handlowych USA.
Wnioski po spotkaniu europejskich polityków w Białym Domu są lekko pozytywne, ale sam proces pokojowy w Ukrainie będzie długi.
Wczorajsze rozmowy w Białym Domu z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli kluczowych państw Unii Europejskiej przyniosły umiarkowany optymizm, choć bez konkretnego przełomu.
Po piątkowym spotkaniu przywódców USA i Rosji na Alasce, które nie zaowocowało żadnymi rozstrzygnięciami w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie, rynki finansowe czekały w poniedziałek na kolejne wieczorne ważne spotkania, tym razem w Waszyngtonie: najpierw prezydenta Ukrainy i USA, a po nim przybyłych do USA przywódców z Europy.
Piątkowe spotkanie pomiędzy Trumpem oraz Putinem nie przyniosło w zasadzie realnego progresu dotyczącego pokoju na Ukrainie.
Piątkowe spotkanie prezydentów USA i Rosji na Alasce nie zostało potraktowane jako sygnał zbliżający nas do pokoju w Ukrainie, a bardziej może być elementem geopolitycznego ryzyka (marginalizowanie roli Europy, jako ośrodka sprawczo-decyzyjnego).