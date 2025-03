Czy spadnie sprzedaż amerykańskiej broni?

Podczas gdy akcje wielu europejskich producentów uzbrojenia w ostatnich tygodniach mocno wystrzeliły w górę, rosnąc w dwucyfrowym tempie, to koncerny zbrojeniowe z USA jakoś nie wzbudzają entuzjazmu inwestorów. Papiery Lockheeda-Martina, producenta m.in. myśliwców F-35, spadły od początku roku o około 7 proc., a akcje General Dynamics urosły tylko o ponad 3,5 proc. Northtrop Grumman i Boeing doświadczyli co prawda wzrostu cen akcji o blisko 10 proc., a RTX Corporation zyskała blisko 16 proc., ale to mało imponujące w porównaniu ze zwyżką cen akcji brytyjskiego koncernu BAE Systems o prawie 40 proc., francuskiego Thalesa o ponad 80 proc. czy niemieckiego Reinmetallu o ponad 120 proc. Inwestorzy wyraźnie uznali, że na zwiększaniu europejskich wydatków obronnych zyskają przede wszystkim spółki ze Starego Kontynentu, a kontrakty mogą ominąć amerykańskich producentów uzbrojenia. Niedawna rezolucja Parlamentu Europejskiego o wzmacnianiu obronności mówiła przecież o preferencjach dla producentów z UE. Napięcia w relacjach z Waszyngtonem sprawiły, że część europejskich polityków wzywa do rezygnacji z zakupów amerykańskiej broni. Portugalia i Kanada zapowiedziały już nawet, że mogą zrezygnować z kupienia myśliwców F-35. Dania waha się, czy kupić amerykańskie wyrzutnie rakiet przeciwlotnicznych Patriot czy też francusko-włoskie SAMP/T. Takich dylematów może pojawić się więcej, jeśli kryzys w relacjach transatlantyckich będzie się pogłębiał.