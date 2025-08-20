Firmy
Projektanci i inżynierowie też potrzebują waloryzacji, nie tylko firmy budowlane

Usługi intelektualne w ramach inwestycji infrastrukturalnych, jak projektowanie i nadzór, są na marginesie rozmów o poprawie mechanizmów waloryzacji w kontraktach – mówi Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów.

Publikacja: 20.08.2025 06:00

Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Anna Oleksiewicz, prezeska Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów

Foto: materiały prasowe

Adam Roguski

Waloryzacja wynagrodzeń w umowach między publicznymi zamawiającymi a generalnymi wykonawcami to temat stale powracający. Długo zajęło, by takie klauzule w ogóle pojawiły się w kontraktach z GDDKiA czy PKP PLK. Takie inwestycje rozłożone są na lata, więc ryczałtowe wynagrodzenie jest ryzykiem, gdy dochodzi do skokowego wzrostu cen materiałów – a widzieliśmy to w czasie pandemii i rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dziś dyskutowane są szczegóły mechanizmu: limit wzrostu cen i rozkład ryzyka po połowie między zamawiającym a wykonawcą. Wiemy, że w wielu kontraktach drogowych zawartych przed wojną limity dawno zostały osiągnięte – i prowadzony jest dialog. Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów podnosi, że waloryzacja to temat istotny nie tylko dla firm budowlanych, a marginalizowany…

