Inflacja sprawia, że Fed obniży stopy procentowe później

Prezes Fed w Richmond, Thomas Barkin, powiedział w zeszłym tygodniu agencji Reuters, że kolejny miesiąc rozczarowujących danych po wyższych niż oczekiwano odczytach w styczniu i lutym może znacząco zmienić sytuację. W środę zostanie również opublikowany protokół z marcowego spotkania, który prawdopodobnie będzie zawierał szczegółowe informacje na temat pojawiających się podziałów politycznych.

– Nie sądzę, że jeden miesiąc powinien zrobić aż tak dużą różnicę– powiedział Barkin, jeden z pięciu prezesów banków regionalnych, którzy w tym roku głosowali w sprawie polityki stóp procentowych. Ale „jeśli trafisz na kolejny miesiąc przypominający styczeń lub luty, zaprowadzi cię to w zupełnie innym kierunku, jeśli chodzi o to, jak bardzo jesteś nastawiony na przyszłość”.

Fakt, że połowa pozycji objętych wskaźnikiem CPI nadal odnotowuje wzrost cen większy niż 3 proc., „trudno pogodzić… z postępem, jaki chciałbyś osiągnąć” w kierunku docelowego poziomu 2 proc..

Zannualizowana sześciomiesięczna zmiana wskaźnika CPI z wyłączeniem cen żywności i energii – uważana za wiarygodną wskazówkę dotyczącą inflacji bazowej – stale rośnie z 3,08 proc. w listopadzie ubiegłego roku do 3,94 proc. w marcu.

To ożywienie – widoczne także w miarach stosowanych przez Fed do wyznaczania celu inflacyjnego – przerwało łagodną serię odczytów przez większą część ubiegłego roku, co skłoniło decydentów do rozpoczęcia tworzenia podstaw do obniżenia stóp procentowych z obecnego zakresu 5,25 proc.–5,50 proc.. gdzie stał od lipca ubiegłego roku.

Gubernator Fed Christopher Waller w listopadowym przemówieniu stwierdził, że bank centralny potencjalnie dzieli zaledwie kilka miesięcy od możliwości obniżki stóp procentowych w celu uwzględnienia spadającej inflacji .