WIG20 stracił na wartości 0,4 proc., chociaż w ciągu dnia przecena przekraczała nawet 1 proc. Co jeszcze działo się na rynku?

Wyniki KGHM „bez szału”

O 0,8 proc. potaniały w środę akcje firmy KGHM. Rynek z lekkim niezadowoleniem przyjął więc wyniki finansowe spółki.

Czytaj więcej Surowce i paliwa KGHM mniej zarobił na wydobyciu miedzi Wyniki finansowe wypracowane tej wiosny przez lubiński koncern okazały się słabsze od ubiegłorocznych. Zdecydowała o tym przede wszystkim działalność prowadzona w Polsce. Dynamiczne wzrosty kontynuowano za to na rynkach zagranicznych.

DM BOŚ wierzy w Decorę

Do 82 zł podnieśli w najnowszej rekomendacji cenę akcje firmy Decora analitycy DM BOŚ. Zalecają obecnie trzymanie akcji firmy.