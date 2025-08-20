WIG20 stracił na wartości 0,4 proc., chociaż w ciągu dnia przecena przekraczała nawet 1 proc. Co jeszcze działo się na rynku?
O 0,8 proc. potaniały w środę akcje firmy KGHM. Rynek z lekkim niezadowoleniem przyjął więc wyniki finansowe spółki.
Wyniki finansowe wypracowane tej wiosny przez lubiński koncern okazały się słabsze od ubiegłorocznych. Zdecydowała o tym przede wszystkim działalność prowadzona w Polsce. Dynamiczne wzrosty kontynuowano za to na rynkach zagranicznych.
Do 82 zł podnieśli w najnowszej rekomendacji cenę akcje firmy Decora analitycy DM BOŚ. Zalecają obecnie trzymanie akcji firmy.
Broker wycenia akcje Decory na 82 zł. W jego ocenie grupa zwiększy przychody, ale jednocześnie zanotuje słabsze zyski. Spadek rentowności to m.in. efekt dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia na rynek nowych produktów.
Rynek NewConnect wciąż mierzy się z problemem odpowiednich standardów. Przykład? Zawieszenie notowań akcje 35 spółek za brak terminowej publikacji raportu finansowego.
Kilkadziesiąt firm z NewConnect nie przekazało w terminie raportu za II kwartał 2025 r. Z dniem wczorajszym Giełda zawiesiła ich notowania.
O prawie 11 proc. zostały w środę przecenione akcje CI Games. Jaki może być tego powód?
Notowania studia w tym roku poruszają się w mocnym trendzie wzrostowym. Dziś jednak inwestorzy wyprzedają akcje. Co się dzieje?
57,7 mln zł zysku netto i 144,1 mln zł przychodów - tak wyglądają osiągnięcia grupy kapitałowej GPW w II kwartale. Są one wyraźnie lepsze od tych z analogicznego okresu rok wcześniej.