Środa na rynku: KGHM nie porwał, DM BOŚ wierzy w Decorę, "czarne owce" z NC

W środę byki na GPW były pod presją. Mimo, że WIG20 zakończył dzień na minusie, obraz rynkowy nie jest jednak aż tak zły.

Publikacja: 20.08.2025 17:58

Przemysław Tychmanowicz

WIG20 stracił na wartości 0,4 proc., chociaż w ciągu dnia przecena przekraczała nawet 1 proc. Co jeszcze działo się na rynku?

Wyniki KGHM „bez szału”

O 0,8 proc. potaniały w środę akcje firmy KGHM. Rynek z lekkim niezadowoleniem przyjął więc wyniki finansowe spółki.

DM BOŚ wierzy w Decorę

Do 82 zł podnieśli w najnowszej rekomendacji cenę akcje firmy Decora analitycy DM BOŚ. Zalecają obecnie trzymanie akcji firmy.

NewConnect nadal z problemami

Rynek NewConnect wciąż mierzy się z problemem odpowiednich standardów. Przykład? Zawieszenie notowań akcje 35 spółek za brak terminowej publikacji raportu finansowego.

CI Games z mocną przeceną

O prawie 11 proc. zostały w środę przecenione akcje CI Games. Jaki może być tego powód?

