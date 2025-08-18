Analizy rynkowe
Notowania

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 18.08.2025 06:00

Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Diagnostyka weszła w wyraźny trend

Kurs akcji tegorocznego debiutanta wybił się pod koniec lipca z konsolidacji między poziomami 170-150 zł. Górna granica została przebita, a w minionym tygodniu cena testowała już poziom 200 zł. W ujęciu krótkoterminowym rynek jest wykupiony (RSI i MACD znajdują się w górnych strefach wahań), a poza tym cena wykonała zasięg wynikający z konsolidacji. Trzeba więc liczyć się z ryzykiem korekty. Najbliższe wsparcie to 170 zł. Patrząc jednak na wykres z szerszej perspektywy widać klarujący się, długoterminowy trend wzrostowy. Ważną datą jest 4 września, kiedy medyczna spółka pokaże raport półroczny.

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty do 6,4% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Jeszcze dwa miesiące i będziemy świętować trzylecie hossy nad Wisłą
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Jeszcze dwa miesiące i będziemy świętować trzylecie hossy nad Wisłą
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Hossa na świecie trwa. Banki sponsorem wzrostów w Polsce
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Hossa na świecie trwa. Banki sponsorem wzrostów w Polsce
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej
Byki i niedźwiedzie tygodnia
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej