Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Kurs akcji tegorocznego debiutanta wybił się pod koniec lipca z konsolidacji między poziomami 170-150 zł. Górna granica została przebita, a w minionym tygodniu cena testowała już poziom 200 zł. W ujęciu krótkoterminowym rynek jest wykupiony (RSI i MACD znajdują się w górnych strefach wahań), a poza tym cena wykonała zasięg wynikający z konsolidacji. Trzeba więc liczyć się z ryzykiem korekty. Najbliższe wsparcie to 170 zł. Patrząc jednak na wykres z szerszej perspektywy widać klarujący się, długoterminowy trend wzrostowy. Ważną datą jest 4 września, kiedy medyczna spółka pokaże raport półroczny.
Pierwsza sesja sierpnia, podczas której WIG stracił 2 proc., okazała się falstartem. Od dwóch tygodni nasz rynek znów należy do byków, czego najlepszym symbolem jest środowy rekord szerokiego indeksu.
Ubiegły tydzień co prawda nie przyniósł rekordów w USA czy w Niemczech, ale też nie zanegował trendu wzrostowego mimo szeregu ryzyk. Rozpędzony krajowy rynek wzniósł się na kolejne szczyty.