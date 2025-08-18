Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Diagnostyka weszła w wyraźny trend

Kurs akcji tegorocznego debiutanta wybił się pod koniec lipca z konsolidacji między poziomami 170-150 zł. Górna granica została przebita, a w minionym tygodniu cena testowała już poziom 200 zł. W ujęciu krótkoterminowym rynek jest wykupiony (RSI i MACD znajdują się w górnych strefach wahań), a poza tym cena wykonała zasięg wynikający z konsolidacji. Trzeba więc liczyć się z ryzykiem korekty. Najbliższe wsparcie to 170 zł. Patrząc jednak na wykres z szerszej perspektywy widać klarujący się, długoterminowy trend wzrostowy. Ważną datą jest 4 września, kiedy medyczna spółka pokaże raport półroczny.