O 2,1 proc. zniżkowały w środę po południu akcje Pepco Group przy spadku WIG20 o 0,36 proc.. Relatywna słabość walorów handlowej grupy może być sygnałem kresu dynamicznych zwyżek z ostatnich miesięcy.
Po blisko 27-proc. umocnieniu Pepco Group w czerwcu, w lipcu akcje zyskały 8 proc., ale sierpień jest już spadkowy. Fala wzrostowa od początku kwietnia ukształtowała się w strukturę pięciofalową. W dłuższym terminie wciąż mamy zatem do czynienia z trendem wzrostowym, natomiast w krótkim terminie możemy spodziewać się spadków. Pod koniec środowej sesji walory Pepco Group osuwały się o 2,2 proc., schodząc do minimów z wtorku, a to zwiastowało też najsłabsze zamknięcie od ponad miesiąca. Jak widać na wykresie, w pierwszej połowie sierpnia wielokrotnie popyt atakował 23 zł, ale bezskutecznie. W tym miejscu kupujący mieli też problem w połowie lipca, ale ostatecznie udało się dotrzeć do niemal 24 zł. Zejście poniżej 23 zł, a następnie szereg nieudanych prób powrotu poniżej tego poziomu to zwiastun zmiany trendu przynajmniej w krótkim terminie. Mamy też potwierdzone wybicie z kanału wzrostowego. Konsekwencje? Kurs może się cofnąć do 18,8 zł, czyli 38,2-proc. zniesienia Fibonacciego. W tym miejscu przebiega też linia poprowadzona przez szczyty z marca i maja tego roku. Poziom 18,8 zł został też potwierdzony – tym razem jako wsparcie – na sesji z 23 czerwca.
Przed miesiącem grupa zaprezentowała wyniki, podtrzymując plany rozwoju na ten rok. Jak podano, Pepco Group zamierza otwierać 250 sklepów netto rocznie w kolejnym roku, dalej skupiając się na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zarząd widzi też potencjał do rozwoju w Europie Zachodniej, np. w Hiszpanii czy Włoszech. Przed miesiącem podano z kolei, że Pepco Germany planuje przeorganizować swoją sieć sklepów w Niemczech w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Pepco Group dąży do reorganizacji swojej niemieckiej sieci sklepów. „Celem postępowania jest dostosowanie Pepco Germany do rynku niemieckiego i lepsze przygotowanie go do potencjalnego sukcesu w dłuższej perspektywie. Wszystkie sklepy pozostaną otwarte do odwołania i będą nadal zaopatrywane w najnowsze kolekcje. Grupa Pepco, jako akcjonariusz, zadeklarowała gotowość wsparcia procesu restrukturyzacji i zabezpieczenia finansowania postępowania” – podano w komunikacie.
Czytaj więcej
Do 22,5 zł rosły notowania Pepco Group na otwarciu czwartkowej sesji w reakcji na wyniki i plany handlowego przedsiębiorstwa, m.in. o skupie akcji własnych.
Biura maklerskie obawiają się, że obuwniczo-odzieżowa grupa nie dotrzyma obietnicy co do tegorocznych zysków. Dariusz Miłek, założyciel i prezes, podtrzymuje zarówno krótko-, jak i długoterminowe plany. Rafał Brzoska zapewnia, że nadal w niego wierzy.
Tylko w ostatnich latach rynek na tego typu produkty kupowane online rósł rocznie średnio o 34 proc. Do 2029 r. wydatki podwoją się, a branża warta będzie ponad 3 mld euro.
Wyniki finansowe grupy kapitałowej rosną m.in. za sprawą skokowej zwyżki przychodów uzyskiwanych w biznesie sieci handlowych. Z kolei spośród rynków, na których działa grupa, kluczowe znaczenie cały czas odgrywa Polska.
Na konsolidację jubilerskich firm W.Kruk i Lilou zgodził się prezes urzędu antymonopolowego. Tym samym powiększy się krakowska grupa VRG.