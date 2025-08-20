Foto: GG Parkiet

O 2,1 proc. zniżkowały w środę po południu akcje Pepco Group przy spadku WIG20 o 0,36 proc.. Relatywna słabość walorów handlowej grupy może być sygnałem kresu dynamicznych zwyżek z ostatnich miesięcy.

Reklama

Po blisko 27-proc. umocnieniu Pepco Group w czerwcu, w lipcu akcje zyskały 8 proc., ale sierpień jest już spadkowy. Fala wzrostowa od początku kwietnia ukształtowała się w strukturę pięciofalową. W dłuższym terminie wciąż mamy zatem do czynienia z trendem wzrostowym, natomiast w krótkim terminie możemy spodziewać się spadków. Pod koniec środowej sesji walory Pepco Group osuwały się o 2,2 proc., schodząc do minimów z wtorku, a to zwiastowało też najsłabsze zamknięcie od ponad miesiąca. Jak widać na wykresie, w pierwszej połowie sierpnia wielokrotnie popyt atakował 23 zł, ale bezskutecznie. W tym miejscu kupujący mieli też problem w połowie lipca, ale ostatecznie udało się dotrzeć do niemal 24 zł. Zejście poniżej 23 zł, a następnie szereg nieudanych prób powrotu poniżej tego poziomu to zwiastun zmiany trendu przynajmniej w krótkim terminie. Mamy też potwierdzone wybicie z kanału wzrostowego. Konsekwencje? Kurs może się cofnąć do 18,8 zł, czyli 38,2-proc. zniesienia Fibonacciego. W tym miejscu przebiega też linia poprowadzona przez szczyty z marca i maja tego roku. Poziom 18,8 zł został też potwierdzony – tym razem jako wsparcie – na sesji z 23 czerwca.

Przed miesiącem grupa zaprezentowała wyniki, podtrzymując plany rozwoju na ten rok. Jak podano, Pepco Group zamierza otwierać 250 sklepów netto rocznie w kolejnym roku, dalej skupiając się na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Zarząd widzi też potencjał do rozwoju w Europie Zachodniej, np. w Hiszpanii czy Włoszech. Przed miesiącem podano z kolei, że Pepco Germany planuje przeorganizować swoją sieć sklepów w Niemczech w ramach prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Pepco Group dąży do reorganizacji swojej niemieckiej sieci sklepów. „Celem postępowania jest dostosowanie Pepco Germany do rynku niemieckiego i lepsze przygotowanie go do potencjalnego sukcesu w dłuższej perspektywie. Wszystkie sklepy pozostaną otwarte do odwołania i będą nadal zaopatrywane w najnowsze kolekcje. Grupa Pepco, jako akcjonariusz, zadeklarowała gotowość wsparcia procesu restrukturyzacji i zabezpieczenia finansowania postępowania” – podano w komunikacie.