Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Producent papieru pokazał w minionym tygodniu raport wynikowy. W II kwartale spółka odnotowała 75 mln zł straty netto, podczas gdy rok temu zarobiła 24 mln zł. Inwestorzy zareagowali negatywnie. Cena akcji, przy wyraźnie podwyższonym obrocie, zeszła poniżej 10 zł i pogłębiła dołek bessy. W czwartkowe popołudnie notowania sięgały w porywach 9,61 zł. Wsparcie przy okrągłych 10 zł, po blisko dwumiesięcznej obronie, zostało w końcu sforsowane. Z technicznego punktu widzenia otwiera to drogę kolejnej fali spadkowej. Strefa 10-11 zł zamienia się obecnie w strefę oporu.
Pierwsza sesja sierpnia, podczas której WIG stracił 2 proc., okazała się falstartem. Od dwóch tygodni nasz rynek znów należy do byków, czego najlepszym symbolem jest środowy rekord szerokiego indeksu.
Ubiegły tydzień co prawda nie przyniósł rekordów w USA czy w Niemczech, ale też nie zanegował trendu wzrostowego mimo szeregu ryzyk. Rozpędzony krajowy rynek wzniósł się na kolejne szczyty.