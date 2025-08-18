Analizy rynkowe
Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Publikacja: 18.08.2025 06:00

Foto: Adobestock

Piotr Zając, Finsite.pl

Głębszy trend spadkowy Arctic Paper

Producent papieru pokazał w minionym tygodniu raport wynikowy. W II kwartale spółka odnotowała 75 mln zł straty netto, podczas gdy rok temu zarobiła 24 mln zł. Inwestorzy zareagowali negatywnie. Cena akcji, przy wyraźnie podwyższonym obrocie, zeszła poniżej 10 zł i pogłębiła dołek bessy. W czwartkowe popołudnie notowania sięgały w porywach 9,61 zł. Wsparcie przy okrągłych 10 zł, po blisko dwumiesięcznej obronie, zostało w końcu sforsowane. Z technicznego punktu widzenia otwiera to drogę kolejnej fali spadkowej. Strefa 10-11 zł zamienia się obecnie w strefę oporu.

