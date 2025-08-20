O ile jeszcze rano wydawało się, że złoty może w środę przeżywać trudniejsze chwile, tak w drugiej części dnia obawy te zostały rozwiane. Nasza waluta odrobiła poranne straty i wyceny oscylowały przy poziomach, które widzieliśmy wczoraj wieczorem. Oznacza to, że za dolara trzeba było płacić 3,64 zł, euro było wyceniane na 4,24 zł, zaś frank szwajcarski kosztował 4,52 zł.
– Ruch na USD/PLN został zgaszony, gdyż EUR/USD odbija w stronę 1,1665. Dolar jest słabszy na szerokim rynku po tym, jak prezydent Trump wezwał publicznie do odejścia z funkcji członka Fed, Lisę Cook, w sprawie której FHFA poinformował Prokurator Generalną o domniemanych zarzutach w związku z zaciągniętą przez Cook hipoteką. Rynek odbiera to zamieszanie jako próbę wpływania przez otoczenie Trumpa na skład Fed, po tym, jak prezydent wielokrotnie oskarżał Jerome Powella o brak szybkich działań na stopach procentowych. Nie jest to dobre wizerunkowo, na czym traci dolar, a w górę idą chociażby ceny złota – wskazuje Marek Rogalski, analityk DM BOŚ.
Dzisiaj jeszcze czeka nas publikacja zapisków z ostatniego posiedzenia Fed. O ile zazwyczaj wydarzenie to pozostaje bez większego wpływu na rynek, tak teraz może być inaczej, bo inwestorzy cały czas głowią się nad tym, czy we wrześniu dojdzie do obniżki stóp procentowych w USA. Środowe zapiski mają pokazać, jak mocny robi się obóz gołębi w Rezerwie Federalnej.
Bank centralny Nowej Zelandii zdecydował dzisiaj o cięciu stóp procentowych o 25 punktów baz. do 3,00 proc., co było powszechnie oczekiwane. Niemniej komunikat towarzyszący temu posunięciu to już "gołębie" zaskoczenie.
Złoty o poranku tracił na wartości. To efekt lekkiego pogorszenia nastrojów na światowych rynkach.
Środa przynosi nieznaczne osłabienie złotego - euro wraca w okolice 4,25 zł, a dolar rośnie do 3,65 zł. Wczorajsza wyprzedaż spółek technologicznych na Wall Street podbiła notowania dolara na szerokim rynku.
Globalne media, w tym ekonomiczne, żyją ponownie tematem Ukrainy. Natomiast na ten moment niewiele wskazuje na przełom, co jednak nie przeszkadza nastrojom rynkowym. Na Wall Street obserwujemy realizację zysków, jednak z innych powodów. Złoty pozostaje mocny.
Dane o inflacji za sierpień mogą pokazać, jaki jest rzeczywisty wpływ nałożenia ceł na towary kluczowych partnerów handlowych USA.
Wnioski po spotkaniu europejskich polityków w Białym Domu są lekko pozytywne, ale sam proces pokojowy w Ukrainie będzie długi.