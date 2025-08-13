Analizy rynkowe
Dochody USA z ceł gwałtownie wzrosły wraz z taryfami Trumpa

W lipcu 2025 r. dochody z ceł w USA były o prawie 300 proc. wyższe niż w lipcu 2024 r. Ale nie zastąpią, jak chciałby Trump, wpływów z podatku dochodowego. A wyrok sądu federalnego może spowodować wycofanie wielu ceł.

Publikacja: 13.08.2025 09:36

Przemysław Szubański

Prezydent Trump od dawna promuje swój plan taryfowy jako nowe źródło gotówki dla rządu. A dzięki jego ostatnim działaniom cła dodają dziesiątki miliardów dolarów do dochodów federalnych.

W zeszłym miesiącu Departament Skarbu zarobił ponad 29 miliardów dolarów w postaci „ceł i akcyzy” — kategorii, która w przeważającej mierze składa się z dochodów z taryf.

To tempo oznacza, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd będzie mógł zgarnąć to, co otrzymał w całym ubiegłym roku. W 2024 roku dochody z ceł i akcyzy wyniosły łącznie 98 miliardów dolarów.

2 kwietnia prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające szeroko zakrojone cła. Po opóźnieniach i korektach, zaczynają one nabierać kształtu.

Co ważne, te pieniądze z ceł pochodzą od Amerykanów. Amerykańskie firmy płacą cła bezpośrednio rządowi. Kiedy podnoszą ceny, pośrednio trafiają one do kieszeni konsumentów.

Chociaż 29 miliardów dolarów to ogromny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, to i tak blednie w porównaniu z głównym źródłem finansowania rządu – podatkami dochodowymi.

Trump wielokrotnie powtarzał, że cła mogłyby zastąpić podatki dochodowe. Cła z pewnością nie mogłyby ich całkowicie zastąpić, a dochody z ceł musiałyby znacznie wzrosnąć, aby zastąpić choćby znaczną część tych dochodów.

Do tej pory w roku fiskalnym 2025 cła stanowiły 2,7 proc. dochodów federalnych – wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, który prawie na pewno wzrośnie, jeśli cła pozostaną w mocy.

– Historycznie rzecz biorąc, dochody z ceł nigdy nie stanowiły więcej niż około 2 proc. całkowitych dochodów rządu federalnego w czasach współczesnych – zauważa Shai Akabas, wiceprezes ds. polityki gospodarczej w Bipartisan Policy Center. – A przy obecnych cłach ten odsetek może wzrosnąć do 5 proc., a może nawet więcej.