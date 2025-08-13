Prezydent Trump od dawna promuje swój plan taryfowy jako nowe źródło gotówki dla rządu. A dzięki jego ostatnim działaniom cła dodają dziesiątki miliardów dolarów do dochodów federalnych.
W zeszłym miesiącu Departament Skarbu zarobił ponad 29 miliardów dolarów w postaci „ceł i akcyzy” — kategorii, która w przeważającej mierze składa się z dochodów z taryf.
To tempo oznacza, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd będzie mógł zgarnąć to, co otrzymał w całym ubiegłym roku. W 2024 roku dochody z ceł i akcyzy wyniosły łącznie 98 miliardów dolarów.
2 kwietnia prezydent Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze wprowadzające szeroko zakrojone cła. Po opóźnieniach i korektach, zaczynają one nabierać kształtu.
Co ważne, te pieniądze z ceł pochodzą od Amerykanów. Amerykańskie firmy płacą cła bezpośrednio rządowi. Kiedy podnoszą ceny, pośrednio trafiają one do kieszeni konsumentów.
Chociaż 29 miliardów dolarów to ogromny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, to i tak blednie w porównaniu z głównym źródłem finansowania rządu – podatkami dochodowymi.
Trump wielokrotnie powtarzał, że cła mogłyby zastąpić podatki dochodowe. Cła z pewnością nie mogłyby ich całkowicie zastąpić, a dochody z ceł musiałyby znacznie wzrosnąć, aby zastąpić choćby znaczną część tych dochodów.
Do tej pory w roku fiskalnym 2025 cła stanowiły 2,7 proc. dochodów federalnych – wzrost w porównaniu z poprzednimi latami, który prawie na pewno wzrośnie, jeśli cła pozostaną w mocy.
– Historycznie rzecz biorąc, dochody z ceł nigdy nie stanowiły więcej niż około 2 proc. całkowitych dochodów rządu federalnego w czasach współczesnych – zauważa Shai Akabas, wiceprezes ds. polityki gospodarczej w Bipartisan Policy Center. – A przy obecnych cłach ten odsetek może wzrosnąć do 5 proc., a może nawet więcej.