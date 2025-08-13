Foto: parkiet.com

Prezydent Trump od dawna promuje swój plan taryfowy jako nowe źródło gotówki dla rządu. A dzięki jego ostatnim działaniom cła dodają dziesiątki miliardów dolarów do dochodów federalnych.

Reklama

W zeszłym miesiącu Departament Skarbu zarobił ponad 29 miliardów dolarów w postaci „ceł i akcyzy” — kategorii, która w przeważającej mierze składa się z dochodów z taryf.

To tempo oznacza, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd będzie mógł zgarnąć to, co otrzymał w całym ubiegłym roku. W 2024 roku dochody z ceł i akcyzy wyniosły łącznie 98 miliardów dolarów.