Pamiętajmy, że banki żyją z całego bilansu. To też pasywa i depozyty. Pytanie, jaki będzie wzrost depozytów? W ostatnich latach mieliśmy wysoki, ok. 10-proc. wzrost, wynikający ze wzrostu płac. Płace w ujęciu nominalnym muszą zacząć spadać, jeżeli mamy wierzyć, że inflacja spadnie. A w lipcu mieliśmy rekordowo wysokie napływy do funduszy inwestycyjnych.

RPP spotyka się we wrześniu. Stopy procentowe zostaną obcięte? Jak mocno spadną w tym roku, w przyszłym?

To bardziej pytanie do ekonomistów. Rynek na krótką metę ekscytuje się prognozami, kiedy będzie następna obniżka, jaki będzie poziom stóp na koniec tego roku. Inwestorzy długoterminowi zadają pytanie o docelowy poziom stóp w Polsce i myślę, że to jest kluczowe pytanie. Większość obserwatorów zatrzymuje się na końcu przyszłego roku, tam są rozbieżne oczekiwania w szerokim przedziale 3-4 proc. Pytanie, co będzie po 2027 r., kolejnych wyborach parlamentarnych, jak potencjalna zmiana rządów wpłynie na nastawienie RPP, czy znowu gołębie nastroje tam nie zagoszczą i czy myśląc o stopach po 2027 r. nie powinniśmy myśleć o niższych poziomach niż to, co rynek dzisiaj zakłada.

Które banki mogą się lepiej zachowywać w środowisku niższych stóp procentowych?

Bankiem, który się bardzo wyróżnia pod względem struktury portfela i przygotowania na niższe stopy jest ING Bank Śląski. Tradycyjnie ma więcej instrumentów zabezpieczających przed niższymi stopami i ma portfel dłuższy niż inne banki. W większości sektora te instrumenty są na średnio 2 lata, a w ING dochodzi to do 5 lat. Strukturalnie ten bank się wyróżnia na tle innych i jego wyniki mogą zachowywać się lepiej w kolejnych latach. Ale zachowania kursów akcji wszystkich banków będą bardzo podobne. Większość inwestorów patrzy na sektor jako na całość, tymi, którzy nadają kierunek są inwestorzy zagraniczni, którzy preferują dwa największe banki: PKO BP i Pekao.

Od początku obecnej hossy, która trwa od października 2022 r. indeks WIG-banki wzrósł o ponad 300 proc. W tym roku o ok. 55 proc. Banki są już drogie?

Po drugim kwartale ROA, ten główny miernik zyskowności sektora bankowego, dla dwóch największych banków: PKO BP i Pekao był na poziomie 19-20 proc. Gdybym był zahibernowany przez ostatnie 5-10 lat i się obudził i zobaczył takie wskaźniki, to byłbym przekonany, że wyceny są ponad dwa razy wartość księgowa, a w rzeczywistości to jest 1,8x dla PKO BP i 1,6x dla Pekao. W szczycie hossy spodziewałbym się wyceny na poziomie 3 razy wartość księgowa. W 2008 r. byliśmy powyżej 4 razy wartość księgowa, ale to było szaleństwo. Te wskaźniki teraz nie są jeszcze tak wysokie z powodu m.in. obawy o kolejny podatek bankowy, nad którym pracuje rząd. Rynek boi się, że zaraz przyjdzie jakiś Janosik i zabierze zyski banków.

W ubiegłym tygodniu minister Andrzej Domański zapowiedział, że trwają prace nad budżetem na przyszły rok i dodatkowym podatkiem od banków. Nie wiemy, jaką konstrukcję będzie miał. Czy może znacząco uderzyć w banki?

Jeżeli będzie to duży podatek, to wpłynie negatywnie na wyceny banków. Jeżeli będzie nawet nieduży, to niekoniecznie uspokoi nastroje. Nie wiadomo będzie, czy w następnej rundzie, przy kolejnym budżecie za rok, dwa czy za trzy lata nie będzie większy. Wcześniej była mowa o podatku od rezerwy obowiązkowej i niecałych dwóch miliardach złotych. Myślę, że z tym rynek by się pogodził, tym bardziej, że w wielu krajach rezerwa obowiązkowa nie jest oprocentowana. Nawet jeżeli skończy się tylko tym podatkiem od rezerwy obowiązkowej, to nie wiemy czy to zakończy dyskusję. Skoro jest podejście, że zabieramy tym, którzy zarabiają, to jeżeli sektor poradzi sobie dobrze, to będzie źle, bo będzie kuć w oczy jako cała branża.