Jeszcze w pierwszej godzinie środowego handlu rynkowe niedźwiedzie mogły zacierać ręce. WIG20 tracił na wartości około 1 proc. i wydawało się, że czeka nas dzień pod znakiem korekty spadkowej. Ta była napędzana przede wszystkim wtorkowym cofnięciem indeksów amerykańskich. Polski rynek po raz kolejny jednak pokazał moc. Z porannych problemów szybko wyszedł obronną ręką i zamiast wyraźnej przeceny widzieliśmy zawziętą walkę byków i niedźwiedzi do samego końca dnia.
Sytuacja na GPW na dobre zaczęła się poprawiać w drugiej części dnia, wraz ze zbliżającym się początkiem kolejnej sesji na Wall Street. Było to jednak też spore zaskoczenie. Amerykańskie indeksy na początku sesji znów były wyraźnie pod kreską. Warszawa jednak ruszyła w drugim kierunku i momentami widzieliśmy nawet plusy na GPW. Ostatecznie jednak WIG20 zakończył dzień 0,4 proc. pod kreską.
Poprawa notowań na GPW w drugiej części dnia, szczególnie w obliczu spadków na Wall Street, ale także na innych europejskich rynkach, wygląda imponująco. Z drugiej strony trzeba też zwrócić uwagę na stosunkowo niską aktywność inwestorów. Obroty na GPW w środę wyniosły 1,3 mld zł. W ostatnim czasie przywykliśmy jednak do wyższych poziomów.
Europejskie rynki notują na dzisiejszej sesji wstrzymanie wczorajszych wzrostów. Najsłabiej radzi sobie niemiecki DAX, który cofa się o ponad 0,7%.
Od spadków zaczęła się środowa sesja na GPW. Rękę przyłożyli do niej Amerykanie.
Od początku tygodnia główne indeksy osuwają się na południe po wcześniejszych wzrostach, a kontrakt terminowy na S&P500 zbliża się do 6400 pkt. Spółki technologiczne wczoraj na Wall Street wyraźnie odstawały, a Nasdaq stracił 1.4%. Rynek z niepokojem oczekuje przyszłotygodniowych wyników Nvidii.
Na krajowym rynku utrzymują się dobre nastroje, a indeks dużych spółek napędzają nie tylko banki.
Notowania wtorkowe na rynku warszawskim skończyły się mocnymi zwyżkami najważniejszych indeksów.