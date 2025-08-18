https://pbs.twimg.com/media/GyjntJtXQAAbP45?format=jpg&name=900x900
– Nadal uważam, że wyceny AI są bardzo, bardzo wysokie – zauważył główny ekonomista Apollo Global Management Torsten Slok, dodając, że zatrudnienie w dużych firmach technologicznych uległo zahamowaniu wraz ze wzrostem stóp procentowych, co stwarza podatność na wahania modeli biznesowych zależnych od przyszłych przepływów pieniężnych.
Rosnąca niepewność związana z taryfami i inflacją „obniża oczekiwania dotyczące zysków, a zatem powinna również obniżać PKB” – powiedział.
Podkreślił, że prognozy konsensusu wskazujące na wzrost inflacji przy jednoczesnym spadku wzrostu gospodarczego będą nadal wywierać presję na rynki, niezależnie od indywidualnych opinii na temat trajektorii gospodarczej.
Slok przedstawił „wykres zagłady”, porównując dzisiejszy indeks S&P 500 z jego trajektorią od połowy lat 90. do szczytu bańki internetowej w 2000 roku – sugerując, że obecna hossa może zakończyć się podobnie.
Strateg przyznaje, że sztuczna inteligencja zmieni życie i zwiększy produktywność, ale argumentuje, że nie uzasadnia to dzisiejszych wycen. Wskazuje na zawrotnie wysoki wskaźnik P/E Tesli na poziomie 200 i Nvidii na poziomie 60 jako dowód na to, że rynek się rozkręca. Uważa również, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje rynek oprogramowania tak dogłębnie, że „wiele firm może zbankrutować z powodu ChatGPT”.
Dla niego obecna euforia ma niepokojące echa bańki technologicznej z lat 90.
– Na rynek patrzę bardzo szeroko, z perspektywy międzynarodowej działalności InnoEnergy. Z pozytywnych sygnałów widzę zainteresowanie projektami o charakterze ponadregionalnym, mającymi zastosowanie w infrastrukturze wokół „data centers” oraz sztucznej inteligencji. Chemia bateryjna zwiększająca zasięg aut elektrycznych to kolejny interesujący cel inwestycyjny i widzimy ogromne zainteresowanie rynku w tym obszarze, zarówno dla sektora defense, mobility, industry, jak i centrów danych – wylicza Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy w Europie Centralnej.
Groźby prezydenta Trumpa dotyczące nowych ceł wymierzonych w Apple (AAPL) i Unię Europejską potęgują turbulencje na rynku w obliczu rosnących rentowności obligacji skarbowych. Torsten Slok ostrzegł w wywiadzie dla CNBC, że te wydarzenia mogą doprowadzić gospodarkę do stagflacji.
– Z definicji cła oznaczają wyższą inflację, a co za tym idzie – niższy wzrost – stwierdził Slok podczas dyskusji. Prognozował, że inflacja może wzrosnąć o około jeden punkt procentowy, podczas gdy wzrost gospodarczy może spaść o podobną wartość w ciągu najbliższych dziewięciu miesięcy, co stworzy trudne warunki ekonomiczne.
Ekonomista podkreślił rosnącą presję na zyski przedsiębiorstw jako kluczowy problem.
– Coraz więcej firm rewiduje w dół oczekiwania dotyczące zysków w stosunku do oczekiwań dotyczących zysków w górę – wyjaśnił Slok, wskazując na Ford Motor Company i Apple jako przykłady firm, które już zgłaszają wpływ ceł na zyski.
Pomimo tych przeciwności rynek pracy pozostał odporny, bez znaczących zwolnień. Slok przypisał to częściowo zmniejszonej imigracji, ograniczającej wzrost siły roboczej, ale ostrzegł, że konsensusowe oczekiwania wskazują na wzrost stopy bezrobocia o 0,5 punktu procentowego w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.
Choć firmy deklarują gotowość do automatyzacji, a menedżerowie snują ambitne wizje o adaptacji sztucznej inteligencji, to z najnowszych danych rysuje się mało optymistyczny obraz. Do zdigitalizowania rodzimego biznesu wciąż daleka droga.
Torsten Slok ostrzega, że szereg pojawiających się presji może osłabić aktywność konsumentów w USA i wpłynąć na wzrost gospodarczy w nadchodzących miesiącach.
Zauważył, że połączenie ograniczeń podaży, wysokich kosztów i szerszych zmian w polityce gospodarczej stwarza trudne warunki dla wydatków gospodarstw domowych. Kiedy konsumenci mają trudności z dostępem do towarów z zagranicy, czy to z powodu ograniczeń handlowych, czy zakłóceń w dostawach, a produkty importowane są droższe z powodu ceł, siła nabywcza ulega erozji.