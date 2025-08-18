Jeszcze dwa miesiące i będziemy świętować trzylecie hossy nad Wisłą

WIG w porywach rósł do poziomu 111 847 pkt. Warszawskiej giełdzie sprzyjają zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne czynniki. Co do tych pierwszych – USA dogadały się z UE w kwestii ceł, Donald Trump przedłużył o 90 dni niższe taryfy dla Chin, a ponadto inwestorzy liczą na pozytywne rozstrzygnięcie piątkowego spotkania w cztery oczy prezydentów USA i Rosji. Warto też dodać, że sezon wyników na Wall Street przynosi więcej pozytywnych niż negatywnych zaskoczeń. To przekłada się na rekordy indeksów S&P 500 i Nasdaq Composyt, co wspiera globalne apetyty na ryzyko.
Lokalnie też nie mamy co narzekać. Wstępne szacunki PKB Polski w II kwartale były zgodne z oczekiwaniami. Nasza gospodarka urosła o 3,4 proc. rok do roku. Ponadto finalny odczyt lipcowej inflacji potwierdził spadek dynamiki wzrostu cen do 3,1 proc, z 4,1 proc. w czerwcu. Dobrze radzi sobie sektor bankowy, bez którego podobno hossa nad Wisłą nie jest możliwa. PKO BP pokazał w minionym tygodniu bardzo dobre wyniki. Zysk netto w II kwartale wyniósł 2,66 mld zł wobec 2,35 mld zł rok wcześniej. Wynik ten okazał się o 5,7 proc. lepszy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie 2,52 mld zł. Kurs akcji PKO BP ustanowił rekord historyczny, wspierając cały sektor i szeroki rynek. I choć czwartek na GPW zaczął się w czerwonych barwach, to patrząc szerzej – wchodzimy w drugą połowę miesiąca w mocnym układzie hossy, z dużym marginesem bezpieczeństwa w postaci odległości głównych indeksów do najbliższych wsparć. Jeszcze dwa miesiące tej passy i będziemy mogli świętować w Warszawie równe trzy lata rynku byka.
Rekord WIG to oczywiście nie tylko zasługa banków. Nasz rynek idzie w górę szeroką ławą. Indeks dużych spółek WIG20, wyznaczył w poniedziałek nowy szczyt hossy 3032 pkt. W jego portfelu 11 spółek jest od początku sierpnia na plusie, a 9 na minusie. Liderami zwyżek są banki – mBank i Alior. Ciężar stanowią CCC i Orlen. Patrząc przez pryzmat oscylatora RSI dla 14 sesji, tylko mBank jest wykupiony i tylko CCC jest wyprzedana. Pozostałe blue chipy są w strefach neutralnych, więc jest potencjał do kontynuacji trendu i trwałego przebicia 3000 pkt.
mWIG40, indeks średnich spółek, tworzy na wykresie wakacyjną konslidację. Strefę wahań ogranicza od góry poziom 8180 pkt, a od dołu średnia z 50 sesji. W czwartek notowania zbliżyły się do dolnej granicy, co z kontrariańskiego punktu widzenia stwarza przestrzeń do odbicia i kolejnej próby pokonania oporu. W mWIG40 liderami sierpnia są jak na razie GPW, Newag i Millenniu, a maruderami Cyber_Folks i spółki z grupy Asseco.
Indeks małych spółek sWIG80, zawrócił tydzień temu nad średnią z 50 sesji i zaczął wychodzić z korekty. Nie poradził sobie, przynajmniej na razie, z poziomem 29 500 pkt. Pozostaje jednak w jego bliskim zasięgu. Ostatnie dwie sesje przyniosły lekkie schłodzenie, które być może są przygotowaniem do pierwszego w historii ataku na 30 000 pkt. W portfelu sWIG80 najlepiej od początku sierpnia radzą sobie CI Games, Bumech i BOŚ, a najgorzej Creepy Jar i Arctic Paper.
Ubiegły tydzień co prawda nie przyniósł rekordów w USA czy w Niemczech, ale też nie zanegował trendu wzrostowego mimo szeregu ryzyk. Rozpędzony krajowy rynek wzniósł się na kolejne szczyty.