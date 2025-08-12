Kredyty subprime są zawsze w tarapatach

Dlatego nazywa się je „subprime”. Wskaźnik przeterminowanych spłat kredytów subprime powyżej 60 dni, publikowany przez agencję Fitch, wzrósł w czerwcu do 6,31 proc., zgodnie z tendencjami sezonowymi. Sezonowy szczyt przypadł na styczeń i wyniósł 6,56 proc., co stanowi rekord wszech czasów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wskaźnik przeterminowanych spłat był o 69 punktów bazowych wyższy.

Subprime oznacza „złą historię kredytową” – historię opóźnień w spłacie zobowiązań lub ich całkowitego braku. Nie oznacza to „niskich dochodów”.

To jednak tylko niewielka, wyspecjalizowana część kredytów samochodowych: według danych Experian, spośród wszystkich niespłaconych kredytów i leasingów samochodowych, tylko około 14 proc. posiadało ocenę subprime lub deep-subprime w momencie powstania.

Kredyty samochodowe subprime mają swój własny ekosystem. Prawie wszystkie finansowały zakup używanych pojazdów, głównie starszych, sprzedawanych przez wyspecjalizowane sieci dealerów i pożyczkodawców subprime lub finansowanych przez wyspecjalizowanych pożyczkodawców subprime. Oferty te wiążą się z bardzo wysokim oprocentowaniem i bardzo wysokimi cenami pojazdów. To wyspecjalizowana część kredytów samochodowych o wysokim ryzyku i wysokim zysku.

Pożyczkodawcy pakują te kredyty samochodowe subprime w ABS i sprzedają obligacje funduszom emerytalnym i innym inwestorom instytucjonalnym, którzy kupują je ze względu na wyższą rentowność. Najniżej oceniane części obligacji ponoszą pierwsze straty, ale oferują również najwyższą rentowność. W razie problemów mogą szybko stracić na wartości. Ich zadaniem jest ochrona najwyżej ocenianych części tych obligacji. W związku z tym, gdy straty się pojawią, rozkładają się one na inwestorów, którym zapłacono za ich poniesienie, a nie na banki.

Kredyty subprime spowodowały upadek kilku firm

Firmy private equity (PE) weszły w ten biznes dealerów i pożyczkodawców subprime, a kilka z tych sieci upadło po wzroście stóp procentowych. Notowany na giełdzie amerykański Car-Mart również odczuł skutki, a jego akcje spadły o ponad 70 proc. Subprime nie jest więc dla wrażliwych inwestorów.