W piśmie z 31 lipca stwierdzono, że sztabki złota o masie 1 kg i 100 uncji powinny być klasyfikowane zgodnie z kodeksem celnym i podlegać wyższym cłom, co może mieć wpływ na Szwajcarię, największe na świecie centrum wymiany złota.

Cła na sztabki złota „spowodują zakłócenia, a raczej problemy z rozliczeniami dużych banków, co znalazło odzwierciedlenie w cenach płynności dziś rano, które wzrosły wszędzie” – powiedział Brian Lan, dyrektor zarządzający GoldSilver Central w Singapurze, odnosząc się do cen, na które wpływ miały zakłócenia w handlu i zmniejszona płynność.

Handlarze złotem spodziewali się, że sztabki złota o masie jednego kilograma lub 100 uncji będą zwolnione z innych ceł Trumpa, w tym z szokującej stawki krajowej w wysokości 39 proc., którą nałożył na szwajcarskie centrum wymiany złota. Jednak decyzja CBP zamiast tego objęła te towary przepisami celnymi podlegającymi opłatom, jak podaje FT, który powołał się na list przedstawiający orzeczenie.

– Złoto krąży między bankami centralnymi a rezerwami na całym świecie – powiedział Robert Gottlieb, były trader metali szlachetnych i dyrektor zarządzający JPMorgan Chase & Co. – Nigdy nie sądziliśmy, że zostanie ono objęte cłem.

Financial Times zauważa, że globalny handel sztabkami złota zazwyczaj odbywa się w układzie trójkątnym: duże sztabki złota przemieszczają się między Londynem a Nowym Jorkiem przez Szwajcarię, gdzie są przetapiane na różne rozmiary. Londyn używa sztabek o wadze 400 uncji trojańskich, czyli mniej więcej wielkości cegły, podczas gdy Nowy Jork preferuje sztabki kilogramowe, mniej więcej wielkości smartfona.