Cena spot złota utrzymywała się na stabilnym poziomie 3 394,36 USD. za uncję, po osiągnięciu najwyższego poziomu od 23 lipca na początku sesji. Cena sztabek złota wzrosła w tym tygodniu o około 1 proc.
Mennica Skarbowa podpisała umowę z KGHM, na mocy której rozpoczęła sprzedaż złota i srebra wydobywanego i produkowanego przez koncern klientom indywidualnym. Dotąd metale szlachetne od KGHM były dostępne dla klientów biznesowych.
Amerykańskie kontrakty terminowe na złoto z dostawą w grudniu wzrosły o 1,3 proc. do 3 499,30 USD, po osiągnięciu historycznego maksimum na poziomie 3 534,10 USD.
Różnica cen między kontraktami terminowymi w Nowym Jorku a globalnym benchmarkiem cen spot w Londynie wzrosła o ponad 100 USD po tym, jak Financial Times poinformował w czwartek o nałożeniu przez Stany Zjednoczone ceł na import sztabek złota o masie 1 kg, powołując się na pismo Służby Celnej i Ochrony Granic.
W piśmie z 31 lipca stwierdzono, że sztabki złota o masie 1 kg i 100 uncji powinny być klasyfikowane zgodnie z kodeksem celnym i podlegać wyższym cłom, co może mieć wpływ na Szwajcarię, największe na świecie centrum wymiany złota.
Cła na sztabki złota „spowodują zakłócenia, a raczej problemy z rozliczeniami dużych banków, co znalazło odzwierciedlenie w cenach płynności dziś rano, które wzrosły wszędzie” – powiedział Brian Lan, dyrektor zarządzający GoldSilver Central w Singapurze, odnosząc się do cen, na które wpływ miały zakłócenia w handlu i zmniejszona płynność.
Handlarze złotem spodziewali się, że sztabki złota o masie jednego kilograma lub 100 uncji będą zwolnione z innych ceł Trumpa, w tym z szokującej stawki krajowej w wysokości 39 proc., którą nałożył na szwajcarskie centrum wymiany złota. Jednak decyzja CBP zamiast tego objęła te towary przepisami celnymi podlegającymi opłatom, jak podaje FT, który powołał się na list przedstawiający orzeczenie.
– Złoto krąży między bankami centralnymi a rezerwami na całym świecie – powiedział Robert Gottlieb, były trader metali szlachetnych i dyrektor zarządzający JPMorgan Chase & Co. – Nigdy nie sądziliśmy, że zostanie ono objęte cłem.
Financial Times zauważa, że globalny handel sztabkami złota zazwyczaj odbywa się w układzie trójkątnym: duże sztabki złota przemieszczają się między Londynem a Nowym Jorkiem przez Szwajcarię, gdzie są przetapiane na różne rozmiary. Londyn używa sztabek o wadze 400 uncji trojańskich, czyli mniej więcej wielkości cegły, podczas gdy Nowy Jork preferuje sztabki kilogramowe, mniej więcej wielkości smartfona.
W czwartek weszły w życie wyższe cła prezydenta USA Donalda Trumpa na import z kilkudziesięciu krajów, zmuszając głównych partnerów handlowych, takich jak Szwajcaria, Brazylia i Indie, do pośpiesznego poszukiwania lepszych warunków.
Złoto jest często wykorzystywane jako bezpieczna lokata kapitału w czasach niepewności politycznej i finansowej. Jednokilogramowe sztabki złota są najpowszechniejszą formą złota w obrocie na Comex, największym na świecie rynku kontraktów terminowych na złoto, i stanowią większość szwajcarskiego eksportu kruszców do USA – podał FT. Europejskie centrum złota już odczuwa skutki kryzysu po tym, jak prezydent Trump nałożył na nie najwyższą taryfę celną wśród krajów rozwiniętych. Prezes Szwajcarskiego Stowarzyszenia Producentów i Handlu Metalami Szlachetnymi, Christoph Wild, powiedział FT, że ostatnie orzeczenie stanowi „kolejny cios” dla szwajcarskiego handlu złotem z USA.
Co więcej, słabsze dane o zatrudnieniu w USA w zeszłym tygodniu wzmocniły oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, a narzędzie FedWatch Tool firmy CME Group wskazuje na 91 proc. prawdopodobieństwo obniżki o 25 punktów bazowych w przyszłym miesiącu.