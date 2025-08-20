Zysk netto grupy rok do roku wzrósł o prawie 43 proc. Z kolei przychody zwiększyły się o ponad 19 proc. To pokłosie m.in. wyraźnie wyższych obrotów na rynku akcji. Koszty operacyjne grupy w drugim kwartale wyniosły 90,6 mln zł, rosnąc o 8,1 proc. r/r. Był to piąty z rzędu kwartał, w którym dynamika przychodów przewyższała tempo wzrostu kosztów. Wskaźnik cost/income spadł z kolei do 62,9 proc. co jest najniższą wartością od ponad trzech lat.

Reklama

Priorytety GPW

- Rekordowe przychody Grupy w pierwszej połowie 2025 roku idą w parze z historycznymi notowaniami głównych indeksów. Konsekwentnie kontrolujemy koszty operacyjne i wzmacniamy fundamenty rynku, który powinien stać się coraz silniejszym źródłem kapitału dla polskich firm inwestujących, rozwijających się i wdrażających innowacje. Silniejszy rynek kapitałowy, to także większe możliwości dla inwestorów indywidualnych. W kontekście rozwoju rynku, bardzo nas cieszy projekt Ministerstwa Finansów dotyczący wprowadzenia Osobistego Konta Inwestycyjnego, który może znacząco zwiększyć zainteresowanie Polaków giełdą. Dzięki kwocie wolnej od podatku OKI stanie się impulsem do otwierania nowych rachunków maklerskich i źródłem napływu istotnych środków na rynek. Według szacunków Ministerstwa, w ciągu trzech lat na OKI może trafić nawet 100 mld zł. To ogromna szansa na ożywienie rynku kapitałowego i przyciągnięcie nowych inwestorów i emitentów – podkreśla Tomasz Bardziłowski, prezes GPW.

Obecnie jednak najważniejszym projektem z punktu widzenia GPW jest wdrożenie nowego systemu WATS. Ma to nastąpić 10 listopada. - Prace nad wdrożeniem nowej platformy transakcyjnej GPW WATS prowadzone są zgodnie z planem. Do końca sierpnia zintegrowany zostanie system na docelowym środowisku z systemami okołotransakcyjnymi. Następnie przeprowadzimy cztery próby generalne wdrożenia, w tym dwie z obowiązkowym udziałem wszystkich uczestników rynku. We wrześniu zaplanowana jest także weryfikacja dostosowania Członków Giełdy w zakresie funkcjonalnym oraz po stronie GPW. To kluczowe etapy, których wyniki pozwolą nam na bezpieczne wdrożenie WATS – podkreśla Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW.

Akcje GPW też biją rekord

W sierpniu GPW wypłaciła akcjonariuszom jedną z najwyższych dywidend w swojej historii. Dywidenda w wysokości 3,15 zł na akcję była o 5 proc. wyższa niż rok wcześniej. Na dzień odcięcia prawa do dywidendy jej stopa wyniosła 5,7 proc. Łączna wartość wypłaty wyniosła 132,2 mln zł, co odpowiada blisko 89 proc skonsolidowanego zysku netto za 2024 rok. Wypłacie towarzyszył rekordowy kurs akcji GPW. 11 sierpnia 2025 roku, już po odcięciu prawa do dywidendy, akcje GPW osiągnęły w na koniec notowań rekordowy poziom 58,0 zł.