To już koniec szans na czerwcową obniżkę stóp?

Inflacja konsumencka w USA przyspieszyła z 3,2 proc. w lutym do 3,5 proc. w marcu. Średnio prognozowano, że wzrośnie ona tylko do 3,4 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, pozostała na poziomie 0,4 proc., ale spodziewano się, że zejdzie do 0,3 proc. Inflacja bazowa (czyli nieuwzględniająca zmian cen żywności, paliw oraz energii) utrzymała się natomiast na poziomie 3,8 proc., a spodziewano się, że wyhamuje do 3,7 proc.

Cięcia się przesuwają