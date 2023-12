W 2024 r. rynek pracy szykuje się do odbicia

Niedoceniona rezerwa

W rozwiązaniu problemu niedoboru kadr może pomóc nie tylko przemyślana strategia migracyjna (niedawne prognozy, które nie uwzględniały jednak skutków rozwoju automatyzacji i AI, mówiły o 2,5 mln pracowników z zagranicy), ale też wykorzystanie krajowych rezerw. W tym osób biernych zawodowo – głównie kobiet.

Główny ekonomista Pracodawców RP przypomina, że prawie 6 mln z ponad 22 mln Polek i Polaków w wieku produkcyjnym nie szuka nawet pracy. Powodem ich nieaktywności zawodowej dwukrotnie częściej niż w całej Unii Europejskiej są obowiązki opiekuńcze, które wymuszają bierność aż 60 proc. kobiet i 20 proc. mężczyzn. – Jeśli więc ułatwimy godzenie obowiązków opiekuńczych z życiem zawodowym, dając możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, zdalnie albo w dogodnych dniach i porach, możemy opóźnić i zmniejszyć przełożenie kryzysu demograficznego na rynek pracy – podkreśla Sobolewski.

Wtóruje mu Piotr Soroczyński z KIG, zachęcając firmy do szukania pomysłów na uruchomienie tej rezerwy, bo wiele osób biernych zawodowo chętnie podjęłoby pracę, ale np. na trzy–cztery godziny dziennie. Dopasowując grafik i podział zadań do potrzeb takich osób, pracodawcy mogliby zyskać zmotywowanych i lojalnych pracowników – zaznacza ekspert KIG. Mniejszym wyzwaniem byłaby też dla nich wzmacniana przez deficyt rąk do pracy presja na podwyżki wynagrodzeń. Podwyżek trudno firmom będzie uniknąć w 2024 r., gdy czeka nas dwuetapowy wzrost płacy minimalnej.

Efekt płacy minimalnej

W porównaniu z obecną wartością płaca minimalna pójdzie w górę 19,4 proc. – do 4,3 tys. zł, zwiększając presję na budżety płacowe pracodawców. Widać to w badaniu Randstad, gdzie do rekordowych 60 proc. zwiększył się udział przedsiębiorstw, które planują w pierwszej połowie 2024 r. wzrost wynagrodzeń. To prawie dwukrotnie większa grupa niż przed rokiem. Aż 84 proc. firm planujących podwyższenie płac przyznało, że to wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynął na ich plany podwyżkowe, przy czym dla prawie połowy był to główny lub nawet jedyny powód.

Zdaniem Andrzeja Kubisiaka rekordowe podniesienie płacy minimalnej w połączeniu z planowanymi podwyżkami w budżetówce czy oświacie sprawi, że nawet 5–6 mln Polaków doświadczy w 2024 r. dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń. Z kolei firmy czeka istotne zwiększenie kosztów pracy, bo wzrost płacy minimalnej podbije też oczekiwania płacowe lepiej zarabiających osób. Zareagowały już na to czołowe sieci dyskontów, licytując się w grudniu planami przyszłorocznych podwyżek w swoich sklepach i centrach dystrybucji . W Biedronce wynagrodzenia początkujących pracowników mają wzrosnąć średnio o 17 proc. – do co najmniej 4,7 tys. zł brutto w sklepach i do 5,1 tys. zł brutto w magazynach – zaś w Lidlu będzie to odpowiednio 4,6 tys. i 5,1 tys. zł brutto.

Jak przypomina Mariusz Zielonka, ekspert ekonomicznego Konfederacji Lewiatan, wynagrodzenia były jednym z kanałów, przez który rynek pracy reagował na wydarzenia 2023 r., a w przyszłym roku presja płacowa nie będzie maleć. Stąd też w całej gospodarce przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. będzie rosnąć w tempie dwucyfrowym – średnio na poziomie 10,4 proc.