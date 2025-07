Maklerskie IKE i IKZE sięgają po niebotyczne rekordy

Nawet jednak bez „efektu XTB” widać rosnące zainteresowanie kontami emerytalnymi w branży maklerskiej. Przykładem tego są konta IKZE, których brokerzy otworzyli w I półroczu 12,7 tys. (w tym okresie IKZE nie było jeszcze w ofercie XTB). Jest to najlepszy wynik pierwszej połowy roku w historii rynku. Z kolei drugie półrocze powinno przynieść jeszcze większe przyrosty. Na korzyść IKE i IKZE będzie działać sezonowość (największy ruch w biznesie panuje pod koniec roku), ale także fakt, że od lipca konta IKZE są też w ofercie XTB.

Jeśli szacunki „Parkietu” się potwierdzą, będzie to oznaczało, że branża maklerska na koniec I półrocza prowadziła już prawie 290 tys. kont IKE oraz blisko 135 tys. IKZE. I chociaż liczba kont dynamicznie rośnie już od kilku lat, to maklerzy dalecy są od tego, by mówić o nasyceniu rynku. Nie ukrywają zresztą, że nadal widzą w kontach emerytalnych bardzo duży potencjał.

– Pierwsza połowa roku była dla nas bardzo udana w obszarze IKE i IKZE. W przypadku IKE liczba otwartych kont wzrosła rok do roku o 40 proc., a w przypadku IKZE – aż o 80 proc. Widzimy, że potencjał do dalszego rozwoju tych produktów jest bardzo duży. Zakładam, że ten rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o zainteresowanie IKE i IKZE, a kumulację tego jak zawsze zobaczymy pod koniec roku. To, co nas cieszy, to fakt, że kontami tymi interesują się coraz młodsi klienci. Pomagają z jednej strony akcje promujące IKE i IKZE, które prowadzimy również w grupie PKO Banku Polskiego, ale też większa świadomość emerytalna społeczeństwa. Nie tylko rośnie liczba kont IKE i IKZE, ale rosną także zgromadzone na nich aktywa – mówi Samer Masri, dyrektor BM PKO BP. .