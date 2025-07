Również Enea nie uplasowała do tej pory na rynku zielonych obligacji. – Wyemitowała w 2024 r. dwie serie obligacji (3-letnie i 6-letnie, po 1 mld zł każda) powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju (nie są one nazwane stricte „zielonymi”). Enea zobowiązała się w warunkach emisji do osiągania określonych poziomów tych wskaźników, tj. średniorocznej redukcji emisyjności CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej brutto oraz do średniorocznego przyrostu mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii – twierdzi Berenika Ratajczak, rzeczniczka prasowa Enei.

Przypomina, że w strategii rozwoju grupy założono przeznaczenie na jej realizację około 107,5 mld zł w latach 2024-2035. W ramach tej kwoty, 67,1 mld zł ma być zainwestowanych z wykorzystaniem bilansu grupy (środki własne, finansowanie dłużne oraz inne formy finansowania bilansowego), a pozostałe 40,4 mld zł poprzez partnerstwa strategiczne, project finance lub inne formy finansowania pozabilansowego. Dodatkowo, koncern planuje aktywnie sięgać po dostępne środki zewnętrzne, w tym fundusze krajowe i unijne, a w szczególności środki w ramach KPO. Enea bierze również pod uwagę możliwość emisji zielonych obligacji i obligacji powiązanych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju.

Emisja zielonych obligacji to proces czasochłonny i kosztowny

– Emisja zielonych obligacji to dobry sposób na sfinansowanie zielonych inwestycji. Jednocześnie sam proces jest czasochłonny i dość kosztowny w porównaniu z innymi instrumentami, – ocenia Ratajczak. Zauważa, że wytyczne ICMA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynków Kapitałowych) jasno wskazują na cztery kluczowe filary związane z ich oferowaniem. Przede wszystkim pieniądze pozyskane z zielonych obligacji muszą być przeznaczone na konkretne zielone projekty, które trzeba dokładnie opisać w dokumentacji emisyjnej. Należy też je wyodrębnić i udokumentować ich alokację. Do tego dochodzi konieczność szczegółowego raportowania oraz przeprowadzenia zewnętrznej weryfikacji (certyfikacji, audytu) przez wyspecjalizowane podmioty np. Second Party Opinion, rating ESG. Wreszcie w przypadku emisji w walucie obcej konieczne jest zastosowanie hedgingu (zabezpieczenia ryzyka walutowego i ewentualnie także ryzyka stopy procentowej), co dodatkowo podnosi koszt takiego finansowania.

Enea zauważa, że najlepsze alternatywy dla zielonych obligacji to: długoterminowe finansowanie z instytucji multilateralnych (np. EBI), emisje obligacji i kredyty bankowe powiązane ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju, celowe kredyty inwestycyjne oraz bezzwrotne lub preferencyjne pożyczki z funduszy krajowych i unijnych. Ze wszystkich tych instrumentów Enea już korzysta.

– Z perspektywy emitenta dla zwiększenia atrakcyjności rynku zielonych obligacji najważniejsze byłoby działanie ukierunkowane na złagodzenie wymogów regulacyjnych, zarówno dotyczących samej konstrukcji zielonych obligacji, jak i wymogów związanych z prowadzeniem procesu emisyjnego i wprowadzeniem do obrotu giełdowego. Istotne byłoby także obniżenie kosztów przeprowadzenia emisji i notowania obligacji na rynku giełdowym – przekonuje Ratajczak.