Na tej podstawie oraz – jak rozumiemy – własnej ekspertyzy – Gaja oceniła, że podeszwa jest zbyt lekka. „Oznacza to, że podeszwa stanowiąca około 75 proc. masy całkowitej obuwia sportowego jest wykonana z „odchudzonego” materiału, co jest jednoznaczne z obniżeniem jego wytrzymałości, w tym wytrzymałości na tarcie” – argumentowała firma walcząca o to samo zlecenie. Miała ona także zastrzeżenia do staranności wykonania obuwia. Domagała się powołania biegłych, którzy zbadają jakość produktu: mgr inż. Janiny Długoń-Kaczyńskiej, biegłej Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu obuwnictwa i kaletnictwa, a także Instytut Łukasiewicza.

KIO odrzuciła odwołanie. Oceniła, że odwołująca się firma nie przedstawiła żadnych dowodów na to, że obuwie Arlenu jest niezgodne z warunkami zamówienia, a dopiero chciała ustalenia ich jakości korzystając z instytucji biegłego. KIO zwróciła też uwagę, że odwołujący się wygrałby przetarg, gdyby oferta Arlenu została odrzucona. Protestujący złożył drugą co do wartości ofertę (prawie 626 tys. zł).

W minionych latach rynek dostawców obuwia dla wojska zelektryzowała sprawa, w której jakość obuwia miała niebagatelną rolę.

Wojsko zamawiało kilka tysięcy par butów

Przetarg, w którym wojsko chciało kupić kilka tysięcy par różnego typu obuwia, rozstrzygnięty został w kwietniu. Zamawiający wybrał dostawcę butów ćwiczebnych tropikalnych (1400 par z opcją kolejnych 1400), butów do działań specjalnych w wodzie (650 par z opcją na kolejne 650), butów ocieplanych wodoodpornych (150 par plus opcja na kolejną taką pulę) i właśnie sportowych (1400 plus opcja na 1400). Dwa pierwsze zadania powierzono firmie Gaja, kolejne firmie Larix Janusza Pieły (akcjonariusz Intersport Polska), a ostatnie Arlenowi.

Unieważniono natomiast przetarg w części dotyczącej obuwia specjalnego zimowego (1300 par z opcją podwojenia tej liczby) i trackingowego (1400 plus 1400).