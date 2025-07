W II kwartale przybyło transakcji fuzji i przejęć na polskim rynku

Z raportu na Fordata i Navigator Capital wynika, że w II kwartale 2025 r. na polskim rynku przeprowadzono 87 transakcji fuzji i przejęć, czyli o 10 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o 6 proc. więcej rok do roku. Najwięcej działo się w sektorze biotechnologii oraz ochrony zdrowia (20 proc.), mediach, IT i telekomunikacji (17 proc.) oraz w przemyśle (17 proc.). Największą transakcją był zakup udziałów w Santander Bank Polska i w Santander TFI przez Erste Group Bank.

Jeśli chodzi o II połowę roku, inwestorzy wyczekują spadku ryzyka politycznego i liczą na pozytywne skutki gospodarcze obniżek stóp procentowych i rosnących wydatków na zbrojenia.

Polskie firmy też przejmują

W II kwartale odnotowano 87 transakcji fuzji i przejęć, co oznacza wzrost o 6 proc. w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem, ale też spadek o 9 transakcji wobec rekordowego 2023 r. – Świadczy to o utrzymaniu ostrożnej postawy wśród inwestorów, powodowanej m.in. sytuacją geopolityczną zarówno na terenie Europy, jak i poza nią. W szczególności istotny jest wpływ aktualnie toczących się konfliktów, które wpływają na stabilność regionu (wojna w Ukrainie), czy ceny surowców energetycznych (konflikt na Bliskim Wschodzie). Niebagatelne znaczenie ma również polityka celna USA, która wpływa na dynamikę transakcji dotyczących podmiotów z istotną ekspozycją na amerykański rynek – komentuje Artur Wilk, manager w Navigator Capital Group. Jak jednak zauważa, lekki wzrost liczby transakcji może sygnalizować przyszłą aktywizację działalności transakcyjnej w Polsce i Europie, zwłaszcza w kontekście pozytywnych przesłanek, takich jak prognozowana obniżka stóp procentowych oraz oczekiwane uspokojenie sytuacji geopolitycznej. – Dodatkowym paliwem dla rynku M&A mogą być rosnące nakłady na przemysł zbrojeniowy oraz projekty realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jednak efekty tych inwestycji, widoczne w liczbie transakcji, pojawią się dopiero w nadchodzących kwartałach – ocenia. – Trudna sytuacja europejskiego sektora automotive również może skutkować zwiększoną liczbą transakcji restrukturyzacyjnych, ze względu na kłopoty wielu firm działających w branży – podkreśla Wilk.

Najistotniejszą transakcją w minionym kwartale był wykup pakietu kontrolnego w Santander Bank Polska oraz Santander TFI przez austriackie Erste Group za 7 mld euro. Kolejną wartą wspomnienia transakcją w sektorze bankowym był zakup detalicznego departamentu Citi Handlowego przez VeloBank za około 1,1 mld zł. – Obie transakcje istotnie wpłyną na kierunek rozwoju polskiej bankowości detalicznej, w tym w szczególności pod kątem oferowanych produktów cyfrowych – ocenia ekspert Navigator Capital Group.

Jego zdaniem optymistycznym akcentem ostatniego kwartału była istotna liczba strategicznych przejęć zagranicznych dokonywanych przez kluczowych polskich graczy. – Do najciekawszych transakcji w tym obszarze należą m.in. przejęcia: sieci rumuńskich winiarni Purcari przez Maspex, niezależnej brytyjskiej sieci kurierskiej Yodel przez InPost, rumuńskiej marki turystycznej Paralela 45 przez Rainbow Tours czy fuzja Colian z niemieckim Gubor Schokoladen. Takie transakcje są następstwem ambitnych strategii przyjmowanych przez polskie przedsiębiorstwa, które nie ograniczają się do lokalnego rynku i poszukują możliwości skalowania działalności i zbudowania silnej pozycji w regionie. Przewidujemy, iż kolejne kwartały nie przyniosą rewolucji, a polski rynek M&A będzie stabilnie wracał do wyników obserwowanych w 2023 r. – mówi Wilk.