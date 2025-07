Odzieżowi detaliści mają za sobą kwartał wzrostu

Łukasz Wachełko, analityk Wood&Company mówi krótko: pogoda płata w tym roku detalistom figle.

Z tego powodu Sylwia Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ raczej nie spodziewa się fajerwerków w przychodach LPP i CCC. Zwraca też uwagę na straty, które LPP poniosło za sprawą pożaru magazynu w Rumunii zastanawiając się, jaką ich część pokryje ubezpieczenie i jak szybko to się stanie. Sprawą, na wyjaśnienie której czeka, jest także dalszy spływ należności z tytułu sprzedaży biznesu w Rosji.

Kluczowe przeceny

– Wchodziliśmy w kwartał raczej z dozą sceptycyzmu, szczególnie po wyjątkowo zimnym maju, który musiał się negatywnie przełożyć na wyniki. Natomiast w czerwcu pogoda się polepszyła, co powinno sprzyjać odrobieniu poprzedniego miesiąca. Jednak w połowie czerwca firmy zazwyczaj rozpoczynają wyprzedaże i związane z tym promocje. Kluczową kwestią jest więc, kiedy dokładnie wystartowały z nimi w tym roku: czy udało im się skorzystać z lepszej pogody w czerwcu, czy czerwcowa lepsza pogoda już się nałożyła na sezon wyprzedażowy – wyjaśnia Janusz Pięta, analityk biura maklerskiego mBanku.

– W tym roku okres wyprzedaży rozpoczął się w naszych markach 26 czerwca i trwa nadal – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Monika Wszeborowska, rzeczniczka LPP. – Widzimy, że klienci zainteresowani są głównie typowo letnimi elementami garderoby typu letnie sukienki, spodnie, spódnice czy szorty To prawdopodobnie efekt rozpoczynającego się okresu wakacyjnego, który zwykle skłania konsumentów do wymiany zawartości szaf celem przygotowań do letnich wyjazdów. Takie zachowania mogą być również efektem odroczonego popytu, a to za sprawą niższych temperatur w maju. Te sprawiły, że klienci w tym roku wyruszyli na letnie zakupy później niż miało to miejsce w latach ubiegłych – dodaje. – Nasz tegoroczny asortyment wyprzedażowy wydaje się bardzo dobrze dopasowany do warunków pogodowych, a jego struktura jest mocno sezonowa, co wyraźnie docenia klient – wskazuje Wszeborowska.

– Sytuację rynkową w naszej branży w II kwartale 2025 r. oceniamy jako w miarę stabilną w porównaniu z poprzednim rokiem, ale wymagającą, ze względu na konkurencję i poziom kosztów. Kolekcje wiosenno-letnie rozpoczęliśmy sprzedawać w obniżonych cenach w ostatnim tygodniu czerwca – przekazał w odpowiedzi na nasze pytania Miłosz Kolbuszewski, dyrektor finansowy Monnari Trade.