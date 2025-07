Kolejne spektakularne osiągnięcia maklerskich kont emerytalnych

– Biorąc pod uwagę popularność podobnych rachunków w Europie Zachodniej, w Polsce mamy jeszcze ogromne rezerwy. Z pewnością jednak cieszy fakt, że temat inwestowania, a w szczególności inwestowania z myślą o długoterminowym zabezpieczeniu przyszłości finansowej, coraz mocniej przebija się do świadomości ludzi – mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Czytaj więcej Biura maklerskie XTB startuje z IKZE Firma XTB oficjalnie już ruszyła z nowym produktem. Mowa o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego (IKZE).

Nawet jeśli jednak pominąć XTB, to i tak przedstawiciele branży maklerskiej mówią o coraz większym zainteresowaniu kontami emerytalnymi. Dotyczy to nie tylko samych IKE, ale także i IKZE. W przypadku tych drugich również I półrocze przyniosło znaczący przyrost. Z ankiety przeprowadzonej przez „Parkiet” wynika, że w I półroczu przybyło 12,7 tys. IKZE, co także jest nowym rekordem I części roku.

– W I połowie roku klienci mBanku otworzyli około 60 proc. więcej rachunków emerytalnych niż rok temu. Obserwowaliśmy zarówno napływ nowych klientów, jak i uaktywnienie się dotychczasowych, którzy do tej pory nie interesowali się inwestycjami. W naszej opinii wzrost świadomości wynika zarówno z poprawiającej się oferty, komunikacji, którą prowadzimy, jak i dobrej koniunktury Coraz więcej naszych klientów rozumie, że inwestowanie nie musi być skomplikowane, wymagać dużo czasu, zaangażowania i środków. Nowa grupa inwestorów, którą nazwaliśmy „Pokoleniem ETF”, wybiera właśnie te instrumenty, bo umożliwiają prostą dywersyfikację portfela z całego inwestycyjnego świata. Widać to po pierwszych transakcjach. W I półroczu wśród 10 najpopularniejszych papierów na rachunkach IKE/IKZE nowych inwestorów było aż osiem ETF-ów – mówi Michał Wojciechowski, wicedyrektor w BM mBanku. Zwraca dodatkowo uwagę, że maklerskim kontom emerytalnym nie tylko nie zaszkodziła, a wręcz pomogła niepewność rynkowa z kwietnia, która została wywołana przez temat ceł. – Co ciekawe, inwestorzy emerytalni potraktowali spadki na rynkach zagranicznych jako okazję. Wyraźnie widać było przewagę kupujących. Dopiero powrót do nowych rekordów S&P 500 wyhamował zakupy. Mam nadzieję, że do wzrostu wiedzy na temat korzyści IKE/IKZE przyczynią się również informacje medialne o nowych programach długoterminowego inwestowania, takich jak Invest America Act. W końcu Polacy nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o dostęp do tego rodzaju produktów – zauważa Wojciechowski.

Czytaj więcej Biura maklerskie Rachunki maklerskie. XTB zyskuje najwięcej W czerwcu w skali całego rynku przybyło 31,9 tys. rachunków maklerskich. Liderem w przyroście kont niezmiennie pozostaje XTB - wynika z danych KDPW.

To jeszcze nie koniec

Maklerzy praktycznie jednogłośnie mówią, że ten rok powinien przynieść nowe rekordy, jeśli chodzi o IKE i IKZE. – Zakładam, że ten rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o liczbę otwartych rachunków IKE/IKZE. Stawiam tezę, że przedłużające się prace nad ewentualnym zniesieniem podatku Belki skłoniły jeszcze niezdecydowanych klientów do poszukiwania alternatywnych narzędzi pozwalających na niepłacenie tej daniny – mówi Eliza Dąbrowska dyrektor ds. rozwoju usługi doradztwa inwestycyjnego w Noble Securities.