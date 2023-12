Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023”, który towarzyszy XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku, wynika, że pod wpływem inflacji zarobki 18 proc. respondentek spadły znacznie, 12 proc. – nieznacznie, a co trzeciej się nie zmieniły. Zarobki co czwartej badanej wzrosły nieznacznie, a jedynie 2 proc. wzrosły znacznie. Aż 64 proc. ankietowanych deklaruje, że ich zarobki nie są dla nich satysfakcjonujące (35 proc. – zdecydowanie nie, 29 proc. – raczej nie). Tylko co trzecia respondentka uczestnicząca w badaniu jest usatysfakcjonowana swoimi zarobkami. Na dodatek jedynie co trzecia badana nie ma trudności z negocjowaniem zarobków. Natomiast aż 58 proc. respondentek przyznaje, że ma problemy z rozmawianiem w pracy o zarobkach, np. negocjowaniem wynagrodzenia (26 proc. – zdecydowanie tak, 32 proc. – raczej tak).

Wyniki badania wskazują, że praca w wymiarze większym, niż przewiduje pełen etat, nie jest rzadkością. Aż 45 proc. ankietowanych spędza w pracy powyżej 40 godzin tygodniowo. Jedynie 36 proc. respondentek pracuje między 30 a 40 godzin. Z roku na rok pracujemy coraz więcej – okazuje się, że aż 22 proc. na pracę poświęca znacznie więcej czasu niż przed rokiem, a 19 proc. pracuje nieco więcej. 36 proc. respondentek pracuje tyle samo, a zaledwie 16 proc. mniej niż rok temu.

Uczestniczki badania, które już prowadzą swoją firmę, zostały zapytane, czy obecnie obowiązujące przepisy prawno-podatkowe odczuwają jako dużą blokadę. Aż 52 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 24 proc. – „raczej tak”. Jedynie 14 proc. ankietowanych nie postrzega obecnych przepisów jako trudność.

– Wyniki przeprowadzonego przez nas badania wskazują, że co czwarta respondentka prowadząca firmę może liczyć na wsparcie finansowe ze strony bliskich. To budujące, choć jednocześnie aż 47 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń nie może liczyć na tego typu pomoc ze strony najbliższych – dodaje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.