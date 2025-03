Ile trzeba zarabiać, żeby być w TOP10 pracowników?

Wartościowe są też dane o decylach wynagrodzeń. Przykładowo, pierwszy decyl to wynagrodzenie, poniżej którego kształtują się zarobki 10 proc. osób o najniższych pensjach (a powyżej którego płace pozostałych 90 proc. osób). We wrześniu 2024 r. była to kwota 4,3 tys. zł brutto, czyli równa płacy minimalnej. Słowem: płacę minimalną otrzymywało przynajmniej 10 proc. osób (a w rzeczywistości kilkanaście - acz mniej niż 20 proc., bo drugi decyl był już wyższy, 4650 zł).

Dziewiąty decyl wyniósł zaś we wrześniu blisko 12,7 tys. zł brutto. Oznacza to, że przynajmniej tyle trzeba było zarabiać, aby znaleźć się w gronie 10 proc. najlepiej zarabiających osób w Polsce.

Ciekawostką jest fakt, że kwota przeciętnego wynagrodzenia we wrześniu (8075,07 zł) plasuje się między szóstym a siódmym decylem. Zgrubnie licząc można szacować, że powyżej „średniej krajowej” zarabia mniej więcej dwie trzecie pracujących, a poniżej - jedna trzecia.

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Wynagrodzenia w Polsce rosną coraz wolniej Przeciętne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło w IV kwartale 8477,21 zł – podał GUS. To oznacza wzrost o 12,4 proc. rok do roku, już drugi raz z rzędu poniżej prognozy NBP.

Luka płacowa między kobietami i mężczyznami

W danych GUS wyraźnie widać różnice między płacami kobiet i mężczyzn. We wrześniu mediana wynagrodzeń dla kobiet wyniosła ok. 6480 zł brutto, dla mężczyzn była o ponad 6 proc. wyższa (6900 zł). Dane GUS wskazują też, że średnia i mediana płac mężczyzn w wieku 25-44 lata rośnie szybciej niż w przypadku kobiet. To może sugerować istnienie tzw. kary za macierzyństwo. Co ciekawe, trend zmienia się w wyższych grupach wiekowych, gdy mediana wynagrodzeń kobiet rośnie szybciej niż mężczyzn. Ba, wśród osób w wieku 55+ mediana płac jest nawet wyższa dla pań. Możliwe, że wynika to z faktu, iż aktywne zawodowo po osiągnięciu wieku emerytalnego pozostają częściej te kobiety, które mają ku temu argumenty w postaci relatywnie wysokich zarobków.

Różnicę w medianie wynagrodzeń na korzyść mężczyzn widać w niemal wszystkich sektorach, acz najmocniej w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (panowie zarabiają tam o 38 proc. więcej), informacji i komunikacji oraz w przetwórstwie przemysłowym (30-31 proc.). Kobiety "wygrywają" w tylko dwóch sektorach: budownictwie (gdzie mediana zarobków kobiet jest aż o 35 proc. wyższa niż dla mężczyzn; możliwe, że to efekt wyższych zarobków wśród pracowników biurowych – częściej kobiety – niż fizycznym – częściej panowie) i administracji (o 5 proc.). Najbardziej równe płace dla obojga płci, przynajmniej pod względem mediany, oferują m.in. obsługa rynku nieruchomości, gastronomia i zakwaterowanie oraz rolnictwo.