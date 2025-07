Foto: GG Parkiet

Nieco inaczej wypowiada się Enea, która wprost informuje, że nie przewiduje działań zmierzających do do obowiązkowego przechodzenia konsumentów na oferty z ceną dynamiczną – Oferty z ceną dynamiczną są propozycjami dla klientów świadomych mechanizmów zarządzania poborem i zużyciem energii. Wymagają one od klienta zaangażowania w stałe monitorowanie cen energii oraz dostosowanie swojego zużycia do godzinowego zarządzania lub zainwestowania w magazyny energii – mówi nam Magdalena Majchrzycka, dyrektor Departamentu Sprzedaży Enei. Podkreśla, że Enea popiera rozwiązania zwiększające elastyczność systemu elektroenergetycznego, w tym wprowadzanie taryf dynamicznych, jako istotnego elementu transformacji energetycznej i rozwoju inteligentnych sieci. – Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność etapowego wdrażania taryf dynamicznych, z uwzględnieniem gotowości technologicznej, rozwoju infrastruktury liczników zdalnego odczytu oraz zapewnienia bezpieczeństwa odbiorców końcowych. Istotne jest także zapewnienie ochrony odbiorców wrażliwych, którzy mogą mieć ograniczone możliwości elastycznego zarządzania swoim zużyciem energii – mówi Majchrzycka i podkreśla, że niezbędne jest także stworzenie stabilnych ram regulacyjnych, umożliwiających przewidywalne i bezpieczne dla uczestników rynku wdrażanie taryf dynamicznych, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

PTPiREE przypomina, że wszystkie OSD oferują swoim odbiorcom przyłączonym do sieci wielostrefowe grupy taryfowe, ze zróżnicowanymi, ale z góry określonymi w czasie stawkami i strefami opłat, co umożliwia klientom dostosowanie swojego profilu poboru energii do tej oferty. Jest ona kierowana przede wszystkim do gospodarstw domowych, a w części OSD także do odbiorców przemysłowych. W przypadku konsumentów niższe opłaty mają zastosowanie dla godzin doliny popołudniowej, nocy i weekendów, takie rozwiązania stymulują odbiorców do zachowań proekologicznych i możliwości wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Większy nadzór mikroinstalacji

Operatorzy z aprobatą wypowiadają się także za propozycją zwiększenia ingerencji w zarządzanie systemami sterowania domowych instalacji OZE w sytuacjach kryzysowych dla systemu energetycznego.

Na koniec maja 2025 r. łączna moc zainstalowana mikroinstalacji przyłączonych do sieci OSD przekroczyła 13 GW. Od lutego 2022 roku moc mikroinstalacji w systemie uległa podwojeniu. Biorąc pod uwagę równoległy przyrost mocy instalacji OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), coraz częściej pojawiają się problemy ze zbilansowaniem KSE. – Biorąc pod uwagę istotny wolumen mocy mikroinstalacji w KSE, większa ingerencja ze strony operatora sieci przesyłowej (uwarunkowania bilansowe i techniczne) oraz sprzedawców energii elektrycznej (uwarunkowania handlowe) wydaje się nieunikniona w dalszej perspektywie czasowej i dalszego wzrostu mocy mikroinstalacji w KSE – przyznaje PTPiREE