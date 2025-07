Ceny konsumpcyjne we Francji wzrosły w czerwcu bardziej niż początkowo szacowano, potwierdzając szerszy trend w strefie euro, polegający na stopniowym wzroście inflacji, w miarę jak rosną koszty usług i umiarkowane spadki cen energii.

Zharmonizowana stopa inflacji we Francji, skorygowana w celu porównania z innymi krajami strefy euro, została w czerwcu zrewidowana w górę do 0,9 proc. rok do roku z wstępnego odczytu na poziomie 0,8 proc., podał w piątek urząd statystyczny INSEE. Stanowiło to wzrost w porównaniu z 0,6 proc. w maju.

W ankiecie Reutersa przeprowadzonej wśród 15 analityków prognozowano inflację zharmonizowaną na poziomie 0,8 proc., a szacunki wahały się od 0,8 proc. do 0,9 proc.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Potwierdzone 1,9 proc. inflacji w strefie euro Tak jak wstępnie szacowano, inflacja w strefie euro spowolniła w maju z powodu spadających cen energii do 1,9 proc. z 2,2 proc. w kwietniu i była najniższa od ośmiu lat. Po raz pierwszy od września 2024 r. wskaźnik spadł poniżej celu EBC wynoszącego 2 proc.

We Francji najbardziej drożeją usługi

Wzrost był napędzany rosnącymi cenami usług, które wzrosły o 2,4 proc. rocznie w czerwcu w porównaniu z 2,1 proc. w maju. INSEE przypisuje to szybszemu wzrostowi kosztów zakwaterowania, transportu i opieki zdrowotnej.