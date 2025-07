Czytaj więcej Budownictwo Deweloperzy podsumowują sprzedaż mieszkań w I półroczu 2025 roku Na szerokim rynku II kwartał przyniósł lekką poprawę mieszkań sprzedaży wobec pierwszych miesięcy, a jak poradziły sobie spółki notowane na GPW i Catalyst? Tylko u nas – wszystkie dane w jednym miejscu, na bieżąco.

Właśnie, część ośrodków raportuje wzrost sprzedaży kwartał do kwartału, według waszych analiz sprzedaż w siedmiu metropoliach skurczyła się...

Tak, o 5 proc., do 11,8 tys. lokali. Nie jest to jakiś dramatyczny spadek, sprzedaż jest mimo wszystko o 10-14 proc. lepsza niż w ostatnich dwóch kwartałach 2024 r.

Warto spojrzeć na różnice lokalne, bo to, że łączna sprzedaż spadła, to nie oznacza, że taki trend widzieliśmy we wszystkich miastach. Wyłamały się z tego Trójmiasto (wzrost o 6 proc.) i Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska (wzrost o 4 proc.). Trójmiasto jest ciekawym przykładem, tu deweloperzy dosypali do oferty dużo mieszkań w II kwartale i myślę, że to poskutkowało wzrostem sprzedaży.

Uwagę zwracają Poznań ze spadkiem o 23 proc. kwartał do kwartału i Łódź ze spadkiem o 18 proc. Poznań, Łódź i GZM to rynki wybitnie uzależnione od kredytów mieszkaniowych, w związku z czym myślę, że w miarę poprawy dostępności kredytów, czyli wzrostu zdolności kredytowej, sprzedaż będzie się tam zdecydowanie poprawiać.

Co z podażą? Choć w ostatnich kwartałach sprzedaż była słaba, deweloperzy wcale nie hamowali z produkcją, czego skutkiem jest utrzymująca się rekordowa oferta.

W II kwartale deweloperzy wprowadzili do oferty o 12 proc. mniej lokali kwartał do kwartału, czyli dynamika spadku była większa niż w przypadku sprzedaży – ale cały czas liczba wprowadzonych mieszkań jest większa od sprzedanych, bo mówimy o 13,8 tys. W efekcie oferta jeszcze wzrosła w II kwartale. I to jest właśnie woda na młyn dla potencjalnych nabywców, którzy mówią, że nie ma co się spieszyć z zakupami, lepiej poczekać na przykład do września, na kolejną obniżkę stóp.

Na jesień spodziewam się wyraźnego ożywienia sprzedaży – pod warunkiem, że towarzyszyć będzie temu ograniczenie podaży. Czy deweloperzy rzeczywiście ograniczą podaż? To jest największa zagadka. Jak popatrzymy na statystyki GUS dotyczące pozwoleń na budowę, to zobaczymy, że w poprzednich latach była spora nadwyżka nieskonsumowanych pozwoleń. Deweloperzy nie mogą w nieskończoność wstrzymywać tych projektów, bo pozwolenie po trzech latach traci ważność. Myślę, że ostatni wysyp inwestycji to pokłosie w dużej mierze tego, że trzeba było skonsumować pozwolenia.