Rośnie aktywność XTB na Węgrzech

Ekspansja zagraniczna XTB przybiera różne postacie. Z jednej strony firma szykuje się do podboju nowych rynków (m.in. Brazylii i Indonezji), a z drugiej broker chce także zwiększyć swoją obecność i zaangażowanie na rynkach, gdzie już prowadzi działalność. Przykład? Węgry. Do tej pory na rynku węgierskim XTB udostępniało klientom jedynie kontrakty CFD. Broker jednak postanowił to zmienić.

– Dotychczas nasza działalność na Węgrzech podlegała przepisom cypryjskiego regulatora. Od jakiegoś czasu już planowaliśmy zaktywizować ten rynek, natomiast nie było to możliwe w ówczesnym układzie prawnym. Zdecydowaliśmy się zmienić formę działalności i teraz jest ona prowadzona w formie działalności transgranicznej, co oznacza, że podlega polskim regulacjom. Dzięki temu mogliśmy wprowadzić spójną ofertę i dodać możliwość inwestowania w akcje i ETF-y, także za pomocą planów inwestycyjnych – mówi "Parkietowi" Jakub Paturalski, dyrektor generalny oddziałów XTB w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Spółka nie chce mówić konkretnie, jakie cele stawia sobie na rynku węgierskim, jednak jej przedstawiciele przekonują, że potencjał do rozwoju biznesu jest duży.