Microsoft odnotował prawie 26 mld dolarów dochodu netto przy 70 mld dolarów przychodów za kwartał marcowy. Liczby te znacznie przekroczyły konsensus Wall Street, co utrzymało Microsoft jako jedną z najbardziej dochodowych firm w indeksie S&P 500, zgodnie z danymi zebranymi przez FactSet. Kierownictwo spółki oczekiwało około 14 proc. wzrostu przychodów rok do roku w kwartale czerwcowym, dzięki oczekiwanej ekspansji usług w chmurze Azure i subskrypcji oprogramowania do zwiększania produktywności korporacyjnej.

Akcje Microsoftu zamknęły się na rekordowo wysokim poziomie 497,45 USD za akcję 26 czerwca. W środę zamknęły się na minusie 0,2 proc., podczas gdy S&P 500 zyskał 0,5 proc.

Autodesk, Chegg i CrowdStrike to niektórzy dostawcy oprogramowania, którzy odchudzili się w 2025 roku. Wcześniej w środę firma zajmująca się przetwarzaniem list płac ADP poinformowała, że amerykański sektor prywatny stracił 33 000 miejsc pracy w czerwcu. Ekonomiści ankietowani przez Dow Jones przewidywali wzrost o 100 000.