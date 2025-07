https://pbs.twimg.com/media/GvgYM_aW8AAD2m4?format=jpg&name=900x900

Reklama

Rząd premier Giorgii Meloni ma obecnie 2,75 roku, co czyni go dziewiątą najdłużej urzędującą administracją od czasów II wojny światowej. Jest tylko rok od stania się czwartą najdłużej urzędującą administracją i tylko kilka tygodni od stania się drugą najdłużej urzędującą administracją bez wyborów lub zmiany przywódcy w tej samej koalicji. Włochy miały 133 rządy w ciągu 164 lat — ale dług publiczny, który osiągnął szczyt na poziomie bliskim 158 proc. PKB podczas pandemii, spadł od tego czasu do 135 proc. i pozostał stabilny na tym poziomie od 2014 roku (z wyłączeniem szoku związanego z COVID).

Włochy wyjdą z procedury nadmiernego deficytu

A teraz Włochy planują wyjść z procedury uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Unii Europejskiej w sprawie nadmiernego deficytu budżetowego już w przyszłym roku, przed terminem — powiedział w czwartek minister gospodarki Giancarlo Giorgetti, sugerując, że deficyt może spaść poniżej 3 proc. PKB w 2025 roku. Zwracając się do parlamentarzystów wyższej izby parlamentu, Giorgetti powiedział, że nie będzie potrzeby dodatkowych podwyżek podatków ani cięć wydatków, aby osiągnąć wieloletnie cele budżetowe rządu zatwierdzone przez gabinet w kwietniu.