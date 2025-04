Pracownicy są mniej zaangażowani. Spada produktywność

Do 21 proc. skurczył się w ubiegłym roku na świecie udział pracowników w pełni zaangażowanych w swoją pracę. Tę globalną średnią obniża m.in. Polska, bo nad Wisłą odsetek zaangażowanych pracowników skurczył się do 8 proc. – dowodzi najnowsza edycja „State of the Global Workplace: 2025 Report”. Tegoroczny globalny wynik jest o 2 pkt. proc. niższy niż w ostatnich dwóch latach, gdy mierzony przez amerykańską firmę Gallup światowy wskaźnik zaangażowania sięgał 23 proc. i był na najwyższym poziomie od 12 lat.