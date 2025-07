Czytaj więcej Inwestycje Hossa wciąż przechodzi koło nosa Średnia wskazań maklerów mówi o tym, że w I półroczu 2025 r. udział inwestorów indywidualnych w obrotach wyniósł 13,4 proc. To wynik lepszy niż w całym 2024 r., ale branża maklerska raczej daleka jest od wielkiego entuzjazmu.

Czy powinniśmy być zaskoczeni brakiem konkretów strony rządowej w sprawie najgłośniejszych tematów rynku kapitałowego? Doświadczenie podpowiada, że absolutnie nie. W przypadku rynku kapitałowego, piękne słowa są na porządku dziennym, ale jak przychodzi co do czego, to nie idą za tym czyny. Może bezpieczniej jest więc założyć, że nic się nie wydarzy i ewentualnie później miło się zaskoczyć, niż ciągle przeżywać rozczarowanie.