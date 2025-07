Rumunia zapłaci cenę za rozrzutność

– Wszystko zaczęło się od COVID-u, a wkrótce przyszła niestabilność polityczna – wyjaśnia Kamil Całus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Po upadku sprawującego władzę przez niespełna rok centroprawicowego rządu doszło do powołania koalicji dwóch największych w Rumunii i zwalczających się do tej pory ugrupowań: PNL (Partia Narodowo-Liberalna) i PSD (Partia Socjaldemokratyczna). To wszystko działo się w kontekście dość silnego niezadowolenia społecznego. – Wielu Rumunów doszło do wniosku, że mają do czynienia z „układem”, który przez lata pozorował walkę, a gdy przyszło co do czego to się dogaduje i tworzy koalicję tylko po to, aby utrzymać się przy władzy. Partie rządzące, szczególnie PSD, starały się łagodzić te nastroje m.in. dużymi podwyżkami w sektorze publicznym, wyższymi emeryturami czy mrożeniem cen nośników energii – zauważa Całus. Co kluczowe, skala tych transferów była wyraźnie wyższa niż np. w Polsce. Na to nałożyły się też m.in. wydatki na zbrojenia czy inne koszty związane z pełnoskalową wojną w Ukrainie.

Od 2020 r., gdy deficyt sięgnął 9,2 proc. PKB, Rumunia jest objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu. W 2024 r. ponownie wybił się do ponad 9 proc. (9,3 proc.), zdecydowanie najwyższego poziomu w Unii Europejskiej i trzykrotnie wyższego od przyjętego przez Brukselę limitu (3 proc. PKB). Wiosenna prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że w 2025 r. deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 8,6 proc., w 2026 r. 8,4 proc.

Cierpliwość się skończyła

W końcu tupnięto nogą. Rada Unii Europejskiej postawiła w czerwcu Rumunom warunek: do 15 października mają przedstawić plan redukcji nadmiernego deficytu (czyli do 3 proc. PKB) do 2030 r. W najgorszym wypadku Rumunom grozi nawet wstrzymanie napływu środków unijnych.

– Przez lata płaciliśmy za średnią pizzę, a jedliśmy dużą. Tę różnicę musi ktoś zapłacić – mówił na początku czerwca nowy prezydent Rumunii Nicosur Dan. – Nie możemy pozwolić, aby nasz kraj znalazł się w sytuacji takiej jak Grecja – przekonywał zaś Ilie Bolojan, nowy premier. – Dostęp do funduszy europejskich jest warunkowany reformą fiskalną; bez niej stracilibyśmy dostęp do tych funduszy. Pomyślcie, co by to oznaczało, gdybyśmy nie mogli kontynuować połowy inwestycji, które są obecnie w toku: autostrady, linie kolejowe, projekty w każdej miejscowości – dodawał

Na przestrzeni ostatniego około półrocza perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną obniżyły Rumunii wszystkie najważniejsze agencje: Fitch, S&P oraz Moody’s. – Wyraźne sygnały od agencji, że bez wiarygodnego programu zacieśnienia polityki fiskalnej, rating Rumunii spadnie do poziomu śmieciowego, to był punkt zwrotny – mówi Borowski. Analitycy Credit Agricole zauważają, że utrzymujące się ryzyko obniżenia ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego już spowodowało presję na rentowności obligacji, które w przypadku 10-letnich papierów osiągały w 2025 r. poziomy powyżej 8 proc.

Kamil Całus ten punkt zwrotny widzi natomiast przede wszystkim… w kalendarzu. – Rumunia przeszła wszystkie możliwe wybory, kolejne są dopiero w 2028 r. Można więc obecnie w miarę bezpiecznie wprowadzać reformy z nadzieją, że do kolejnych wyborów elektorat zdąży już o nich zapomnieć – komentuje.