Rząd deklaruje: deregulacja będzie kontynuowana

- Tylko 24 proc. postulatów nie zostało przyjętych do realizacji – zauważył Berek. Jednak, jak podkreślał, odmowa ich przyjęcia nie oznacza tego, ze nie będą rozpatrzone w przyszłości. Przykładem jest odrzucenie propozycji skrócenia przedawnianie zobowiązań podatkowych z pięciu do trzech lat. - Przyjęliśmy argumentację ministra finansów, który zapewnia, ze za kilka lat, gdy będzie miał do dyspozycji więcej elektronicznych narzędzi kontrolnych to ten pomysł da się zrealizować – mówił Berek. Dodał, ze podobne mogą być losy propozycji ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców – na razie odrzucone, ale przyjęte do rozpatrzenia w przyszłości.

Czytaj więcej Inwestycje Prace deregulacyjne Dotychczasowy system tworzenia regulacji w Polsce sprzyja kumulowaniu wymogów, które niekoniecznie okazały się efektywne, ale pozostają w obiegu prawnym z uwagi na brak mechanizmu usuwania zanieczyszczeń regulacyjnych. Rozpoczęliśmy bardzo trudną i żmudną pracę w tym zakresie, mamy pierwsze sukcesy i mam nadzieję, że w coraz większym stopniu będą się one przekładać na lepsze funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa.

Premier: włożę deregulację łopatą do głowy partnerom europejskim

Donald Tusk uznał ten pierwszy etap deregulacji za sukces. - Politycy powinni oddać inicjatywę przedsiębiorcom i ekspertom, to się opłaca każdej ze stron. Obiecał, że będzie się starał o deregulację przepisów także na poziomie europejskim,

- Właśnie jadę na spotkanie z premierem Holandii, może on być jednym ze sprzymierzeńców do sprawy deregulacji na poziomie europejskim. Naprawa powinna polegać na usuwaniu przepisów, a nie dodawaniu nowych, a ja będę musiał to wkładać łopatą do głowy moim partnerom europejskim – mówił premier.

Rozmawialiśmy z posłami opozycji i przekonaliśmy ich, że deregulacja dotyka także ich samych, ich rodzin

Z kolei Rafał Brzoska podkreślił, że w prace jego zespołu było zaangażowanych około 600 ekspertów, pracujących głównie pro bono. Podkreślił też, że w procesie formułowania propozycji ważna była transparentność, by uniknąć załatwiania w tym procesie partykularnych interesów.