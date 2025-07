Duże firmy wracają na radary, w tym polskie banki

Nie każdy z analityków brał regularny udział w portfelu, ale siedmiu ekspertów notuje dodatnią stopę zwrotu. Lider z końcem czerwca osiągnął już ponad 91 proc. zysku. Średnia stopa zwrotu w I półroc

Co druga spółka z WIG20

A co na lipiec? Wygląda na to, że eksperci analizy technicznej widzą szanse na kontynuację zwyżek zwłaszcza dużych spółek, które w tym roku napędzają hossę nad Wisłą. Spośród ośmiu propozycji aż cztery pochodzą właśnie z listy dużych firm. Co więcej, mamy dwóch przedstawicieli sektora, który w dużej mierze stoi za wzrostami polskiego rynku, czyli banków i to mimo zaskakującej, lipcowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Paweł Danielewicz z BM Santandera stawia na PKO BP, z kolei Łukasz Stefanik z XTB liczy na dobre zachowanie Santandera. Ale jest też miejsce na firmy przemysłowe. Michał Pietrzyca z DM BOŚ wiąże nadzieje wobec KGHM, zaś Przemysław Smoliński zawierza Grupie Kęty.

To tyle jeśli chodzi o WIG20, ale mamy jeszcze po dwie propozycje z mWIG40 i sWIG80. Mowa o Cyfrowym Polsacie, Mo-Bruku, a także Apatorze i Creotech Instruments. Ta ostatnia to dotychczas najsilniejsza spółka z lipcowego zestawienia, której kurs w tym roku zyskał już 69 proc. Po drugiej stronie mamy Mo-Bruk, który notuje ponad 10 proc. straty i jako jedyny z ośmiu wybranych na ten miesiąc firm jest na minusie od początku roku.

W drodze po rekord

Lipiec rozpoczął się doskonale dla inwestorów, w tym krajowych. Na globalnych rynkach nastrojów nie popsuły słabsze dane z rynku pracy, opublikowane w środę, czy też wciąż dość jastrzębie stanowisko Fedu. Czwartkowe dane z rynku pracy zostały już ciepło przyjęte przez rynek. Amerykańskie indeksy pięły się na kolejne rekordy, co jeszcze poprawiło i tak niezłą atmosferę w Europie.

WIG20 na początku czwartkowej sesji, przy zwyżce o ponad 1,8 proc., zbliżył się do najwyższych w tym roku poziomów. W kolejnych godzinach indeks nieco osłabł, ale pod koniec dnia znów zyskiwał, będąc najwyżej w tym roku w cenach zamknięcia. Trend wzrostowy zatem trwa w najlepsze. – WIG20 zwyżkował na ostatnich sesjach w okolice górnego ograniczenia krótkoterminowej konsolidacji. Jego pokonanie potwierdziłoby zakończenie korekty i powrót długoterminowego trendu wzrostowego - mówił jeszcze przed startem czwartkowej sesji Smoliński. – Choć indeks dopiero testuje wspomniany opór, to jednak w ślad za nim podążają indeksy średnich i małych spółek, co potwierdza szerokie zainteresowanie rynkiem, a nie jedynie wybraną grupą spółek. Zwiększa to prawdopodobieństwo utrzymania się pozytywnej tendencji na naszym rynku w najbliższych tygodniach - przewiduje.

Czwartkowa sesja w USA była skrócona, zaś w piątek handel będzie całkowicie zamknięty. Stąd trudno oczekiwać, by sesja na krajowym rynku w ostatnim dniu tygodnia miała przełomowy charakter.