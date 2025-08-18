Rekordowe koszty pracownicze uderzają w wyniki JSW

Odbicie cen węgla

Lipiec był też okresem odbicia cen. Węgiel Premium Low Vol podrożał z 173,50 (początek lipca) do 183,20 dol./t (koniec lipca), a koks chiński (64/62 CSR) z 179 do 204 dol./t. Choć średnie ceny były nieco niższe od prognoz PTE, spółka liczy na dalsze pozytywne zmiany w drugiej połowie roku, wspierane rosnącym popytem na rynkach azjatyckich. – Mimo zdarzeń losowych, takich jak majowy pożar w KWK Budryk, JSW utrzymuje stabilny poziom produkcji i konsekwentnie realizuje Plan Strategicznej Transformacji – zapewnia Spółka.

– W ostatnim czasie pojawiło się kilka pozytywnych rzeczy na rynku węgla koksującego. Ceny węgla koksującego w Chinach zaczęły rosnąć przez wprowadzenie inspekcji bezpieczeństwa w kopalniach. Rynek oczekuje, że w drugiej połowie roku nadzorca wprowadzi sztywne limity produkcji, co przekładać się będzie na dalszy wzrost cen – komentował w ubiegłym tygodniu Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Czytaj więcej Surowce i paliwa JSW znów próbuje odzyskać 1,6 mld zł składki solidarnościowej. Resort odpowiada Jastrzębska Spółka Węglowa złożyła ponowny wniosek do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o rozpatrzenie sprawy nadpłaty i zwrotu tzw. składki solidarnościowej w wysokości 1,6 mld złotych. W czerwcu MKiŚ odmówiło wszczęcia postępowania w tej kwestii.

Rekordowe koszty zatrudnienia w JSW

W tym samym czasie, kiedy pojawiły się dane operacyjne, do Sejmu spłynęły odpowiedzi dotyczące JSW na zapytania jednego z posłów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Gadowski w interpelacji poselskiej skierował pytania do Ministerstwa Aktywów Państwowych w sprawie polityki kadrowej i struktury zatrudnienia w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w latach 2015–2024.

Jak wynika z odpowiedzi, zatrudnienie w pozostaje od blisko 10 lat na podobnym poziomie. W 2015 r. w grupie JSW pracowało 24,6 tys. osób na stanowiskach robotniczych i 7,5 tys. na nierobotniczych. W 2024 r. było to odpowiednio 24,7 tys. i 7,5 tys. osób.

Na stanowiskach administracyjno-biurowych pracowało w 2015 r. 2430 osób, a w 2024 r. 2071. Jednak koszty pracownicze całej grupy rosły systematycznie z 3,5 mld zł w 2015 r. do 7,3 mld zł w 2024 r. Największy wzrost kosztów nastąpił w 2022 r., kiedy świadczenia pochłaniały 5,7 mld zł, rok później już 7,4 mld zł, a w 2024 r. 7,29 mld zł.