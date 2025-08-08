Rekordy na GPW. Czy to ostatni akord hossy?

Krajowy rynek akcji zadziwia siłą, zwłaszcza w ostatnich dniach. W czwartek WIG ustanowił historyczny rekord, a WIG20 wzbił się na najwyższy poziom obecnej hossy i był najwyżej od maja 2008 r. Analitycy dostrzegają ryzyka kontynuacji trendu wzrostowego w najbliższym czasie, ale też nie panikują.

Euforia nad Wisłą

Pewnie wielu życzyłoby sobie już korekty na rynkach akcji, która byłaby odpowiedzią na ostatnie decyzje amerykańskiej administracji odnośnie do ceł, pogarszającą się sytuację tamtejszego rynku pracy jak i już dość wygórowane wyceny. Na początku sierpnia rynki akcji może nie są w najlepszej formie, ale jak dotąd też nic strasznego się mimo wszystko nie stało. Co więcej, w czwartek na GPW znów mogliśmy świętować kolejne rekordy głównych indeksów. WIG20 po południu rósł o 2,46 proc., przekraczając 3000 pkt po tym jak dzień wcześniej zyskał 2,34 proc. WIG wzbił się z kolei na ponad 110 tys. pkt, co daje 38,5 proc. wzrostu od początku roku. Ostatnią euforię tłumaczyć można prawdopodobnie nadziejami, jakie znów wzbudził Donald Trump co do zakończenia czy też wstrzymania wojny na Ukrainie, którą miał przecież zakończyć w dobę.

Akcje polskie, podobnie jak i z innych rynków, w lipcu przyniosły solidne stopy zwrotu. Ubiegły miesiąc każdy z szóstki eksperckich portfeli funduszy, które publikujemy poniżej, przyniósł zyski. Najskromniej urósł portfel lidera – Kamila Cisowskiego z DI Xeliona, ale notuje on ponad 30-proc. stopę zwrotu na dwa miesiące przed końcem 18-miesięcznej edycji.