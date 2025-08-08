Rekordy na GPW. Czy to ostatni akord hossy?

Krajowy rynek akcji zadziwia siłą, zwłaszcza w ostatnich dniach. W czwartek WIG ustanowił historyczny rekord, a WIG20 wzbił się na najwyższy poziom obecnej hossy i był najwyżej od maja 2008 r. Analitycy dostrzegają ryzyka kontynuacji trendu wzrostowego w najbliższym czasie, ale też nie panikują.
We wrześniu stopy procentowe w USA mogą wcale nie spaść - prognozuje Piotr Tukendorf, zarządzający portfelem, BM Santandera. Jak przyznaje, inwestorzy nieco zignorowali pogorszenie warunków handlowych po podwyżce ceł przez USA.
Pewnie wielu życzyłoby sobie już korekty na rynkach akcji, która byłaby odpowiedzią na ostatnie decyzje amerykańskiej administracji odnośnie do ceł, pogarszającą się sytuację tamtejszego rynku pracy jak i już dość wygórowane wyceny. Na początku sierpnia rynki akcji może nie są w najlepszej formie, ale jak dotąd też nic strasznego się mimo wszystko nie stało. Co więcej, w czwartek na GPW znów mogliśmy świętować kolejne rekordy głównych indeksów. WIG20 po południu rósł o 2,46 proc., przekraczając 3000 pkt po tym jak dzień wcześniej zyskał 2,34 proc. WIG wzbił się z kolei na ponad 110 tys. pkt, co daje 38,5 proc. wzrostu od początku roku. Ostatnią euforię tłumaczyć można prawdopodobnie nadziejami, jakie znów wzbudził Donald Trump co do zakończenia czy też wstrzymania wojny na Ukrainie, którą miał przecież zakończyć w dobę.
Akcje polskie, podobnie jak i z innych rynków, w lipcu przyniosły solidne stopy zwrotu. Ubiegły miesiąc każdy z szóstki eksperckich portfeli funduszy, które publikujemy poniżej, przyniósł zyski. Najskromniej urósł portfel lidera – Kamila Cisowskiego z DI Xeliona, ale notuje on ponad 30-proc. stopę zwrotu na dwa miesiące przed końcem 18-miesięcznej edycji.
Na GPW motorem zwyżek pozostają duże spółki, najwyraźniej nadal rozchwytywane przez inwestorów zagranicznych. Część ekspertów zwraca jednak uwagę na sygnał ostrzegawczy, jakim jest umocnienie dolara. A to zły znak dla rynków wschodzących. Do tego amerykańskie spółki znów zaprezentowały mocne wyniki, a to może ściągnąć kapitał do USA.
Prezentujemy kolejną, sierpniową odsłonę portfela spółek zagranicznych. Tym razem w zestawie znalazło się kilka ikonicznych firm bądź też producentów znanych leków, ale są też i specjalistyczne spółki technologiczne.
- W Polsce nie widzimy dużych szans na dalsze lepsze zachowanie na tle reszty świata. Uważamy, że w przypadku rynkowej przeceny najlepiej powinny zachowywać się akcje amerykańskie, m.in. za sprawą rewelacyjnego sezonu wynikowego i możliwości zmiany retoryki FOMC w najbliższym czasie – mówi Cisowski.
Podobnego zdania jest Mariusz Nowak z BM Pekao, ale on nie skreśla spółek z GPW. – Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do spółek z USA. Tamtejszy rynek daje możliwości inwestycyjne, których nie oferuje żaden inny – przyznaje. - Z optymizmem zapatrujemy się też na małe i średnie spółki z krajowej giełdy - dodaje ekspert BM Pekao. Jak tłumaczy, krajowa gospodarka wyróżnia się pozytywnie na tle innych państw UE.