Europejskie indeksy w większości rozpoczęły tydzień na czerwono. Nad Wisłą spośród dużych spółek najsłabiej prezentowały się banki, ale z czasem atmosfera nieco się poprawiła. Ostatecznie WIG20 zyskał na zamknięciu 0,42 proc., a punktem odniesienia do wtorkowej sesji będzie 2962 pkt. Po dwóch dniach spadków mamy zatem powiew optymizmu, aczkolwiek poniedziałkowe zwyżki stanęły w połowie korpusu czarnej świecy z piątku, więc w tak krótkim terminie trudno mówić o istotnej zmianie nastrojów. Lepsze zachowanie krajowych indeksów wynikało częściowo z podniesienia się banków, ale największy z nich – PKO BP – i tak kończył dzień spadkiem o prawie 1 proc. Gorzej wypadły jednak Żabka Group oraz Pepco Group. Na czele znalazł się CD Projekt, który umocnił się o 3,4 proc. Na szerokim rynku wyróżniały się m.in. Lubawa oraz Rainbow Tours.
Choć GPW wydostała się z porannych kłopotów, to większość europejskich giełd kończyła dzień pod kreską. Niemiecki DAX nie miał większej ochoty odrabiać spadków z rana i po południu tracił 0,4 proc. Wygląda więc na to, że inwestorzy utrzymują resztki optymizmu względem polskiego rynku, w nadziei na pozytywny finał rozmów dotyczących przyszłości Ukrainy. Wieczorem polskiego czasu miało dojść do spotkania prezydentów USA i Ukrainy oraz przywódców kilku europejskich państw po tym, jak w weekend Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem.
Warto jeszcze odnotować umocnienie dolara – po południu kurs głównej pary walutowej zniżkował o 0,3 proc., ale słabsze euro nie odbiło się na złotym.
Wczorajsze rozmowy w Anchorage na Alasce, choć początkowo przedstawiane jako potencjalnie przełomowe, nie przyniosły faktycznych postępów w kwestii pokoju między Rosją a Ukrainą.
Piątkowa sesja na Wall Street okazała się mieszana. Przemysłowy Dow Jones zakończył handel nieznacznie nad kreską, podczas gdy spółki technologiczne straciły 0.5%.
Od spadków rozpoczyna poniedziałkową sesję większość europejskich indeksów akcji. Inwestorzy analizują weekendowe rozmowy rosyjsko-amerykańskie oraz wyczekują na dzisiejsze spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
Utrzymujący się od tygodnia na rosyjskim parkiecie entuzjazm prysł jak bańka mydlana po zakończonym fiaskiem spotkaniu na Alasce. Rosyjscy inwestorzy rzucili się wyprzedawać akcje. Pierwsze transakcje zawierali już nocą. Moskiewska giełda ograniczyła wyprzedaż.