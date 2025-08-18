Quercus wart tyle co trzy Skarbce

Quercus błyszczy na listach sprzedaży funduszy. Napływy netto do jego funduszy po siedmiu miesiącach tego roku wynoszą aż 1,1 mld zł, podczas gdy pozostała trójka jest pod kreską. Najsłabiej radzi sobie Skarbiec TFI, któremu ubyło 215 mln zł netto. Rockbridge TFI i Caspar TFI notują kilkudziesięciomilionowe odpływy.

Quercus w grupie ma już od kilku lat dystrybutora DI Xelion, ale pracuje też nad dalszym rozwojem dystrybucji funduszy. – Prowadzimy projekt, który miałby zwiększyć nasze możliwości dystrybucyjne, jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Mam nadzieję, że w najbliższych miesiącach będziemy w stanie poinformować o wydarzeniu, które będzie też bardzo korzystne dla Quercusa – mówił Sebastian Buczek, prezes Quercusa przy okazji prezentacji wyników po II kwartale. Przypomnijmy, że obecnie trwa połączenie Quercusa TFI z Templetonem AM Poland TFI, które ma się zakończyć w IV kwartale. W ramach umowy dojdzie też do emisji akcji Quercusa, związanej z objęciem ich przez amerykański Franklin Templeton.

Prezes Quercusa wytyka części banków koncentrację sprzedaży w produktach TFI z tej samej grupy kapitałowej. – Piętą achillesową polskiego rynku funduszy jest brak troski o interes klienta oraz to, że chęć maksymalizacji zysków przez dystrybutorów wygrywa. Jest to zjawisko niepokojące i niezgodne z naszym myśleniem o tym, jak rynek funduszy powinien się rozwijać w długim terminie. To nie dotyczy wszystkich banków, bo są i takie, które stawiają na pierwszym miejscu interes klienta, gdzie sprzedaż jest zdywersyfikowana – podkreśla Buczek.

Prognozy pobite

Quercus wynikami w II kwartale znacznie pobił oczekiwania analityków BM Pekao. Zysk netto towarzystwa w tym okresie wzrósł o 35 proc. rok do roku, do 12,8 mln zł i zarazem o 10 proc. więcej od prognoz. „Lepszy od oczekiwań wynik netto w II kwartale był efektem znacznie wyższych niż zakładane przychodów (głównie za sprawą lepszych naliczonych przychodów z tytułu opłaty zmiennej), co zostało częściowo skompensowane przez wyższe niż oczekiwane koszty ogółem” – podało BM Pekao. Przychody spółki sięgnęły 51 mln zł, co oznacza 38-proc. wzrost rok do roku oraz pobicie prognoz BM Pekao o 24 proc. „II kwartał był kolejnym bardzo solidnym kwartałem dla Quercusa TFI i ponownie – zaskoczył pozytywnie” – komentowali analitycy BM Pekao. Jak przyznają, biorąc pod uwagę zysk netto w I półroczu w wysokości 21,9 mln zł, wciąż rosnące aktywa pod zarządzaniem oraz 10,6 mln zł rezerwy na success fee, prognoza rocznego zysku netto w 2025 r. w wysokości 41 mln zł wydaje się „konserwatywna”.

Skarbiec Holding z kolei od dłuższego czasu głosi chęć rozwoju przez akwizycje. W kwietniu tego roku spółka dopięła przejęcie DM Noble Securities. Kurs grupy od początku roku urósł o 20,4 proc., czyli o ponad 16 pkt proc. mniej od WIG-u. Notowania Quercusa wzrosły zaś o 55,4 proc. Altus, właściciel Rockbridge TFI, jest blisko 14 proc. pod kreską, natomiast wartość akcji Caspara Asset Management przepołowiła się. Słabość walorów Caspara AM może być związana ze sprzedażą części akcji przez jednego z trzech założycieli – Leszka Kasperskiego.