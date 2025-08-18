Jerzy Nikorowski, BM BNP Paribas: Rynki nie uwierzyły w rozmowy na Alasce

Gościem Aleksandry Ptak-Iglewskiej w programie „Prosto z Parkietu” był Jerzy Nikorowski, dyrektor Biura Maklerskiego BNP Paribas. Fot. mat. prasowe
Rynki finansowe nie zareagowały, ponieważ to spotkanie nie wnosiło nowych informacji do tego, co już wiedzieliśmy. Rzeczywiście jest pewien niesmak, wyczuwalne jest rozczarowanie, ponieważ były pewne nadzieje, że zostaną choć zaproponowane długoterminowe rozwiązania problemu. Niestety to, co przedstawiono mediom po spotkaniu, jest jednak powieleniem dotychczasowych propozycji obu stron. Wszyscy się zgadzają, że czas ten konflikt skończyć, ale na jakich warunkach? Tutaj widać odmienne punkty widzenia, z jednej strony Stany Zjednoczone dążą w pewnym sensie do jakiegokolwiek zakończenia konfliktu, na szali jest tu wizerunek polityczny prezydenta USA, bo składał przedwyborcze obietnice, że konflikt będzie zakończony w ciągu kilku dni.
Nasz kraj jest mocno wyeksponowany, jeśli chodzi o wrażliwość inwestorów na czynnik ukraiński. Nasz rynek kapitałowy jest papierkiem lakmusowym tego, jak poważnie odbierane są decyzje zapadające w temacie ukraińskim. Z jednej strony nasz parkiet również może być mocno wyeksponowany, jeśli chodzi o docelową odbudowę Ukrainy, są tu wielkie nadzieje części spółek na uczestniczenie w tym stawaniu naszego sąsiada na nogi po wojnie. Natomiast z drugiej strony napływ kapitału na rynek walutowy i na rynek obligacji jest mocno połączony z sentymentem i na dobrą sprawę – dzisiaj tego napływu kapitału do Polski nie widzimy. Więc reakcja rynków jest niewyraźna, dlatego że to spotkanie nie przyniosło żadnych przełomowych informacji, ale poniedziałkowe spotkanie przywódców Unii Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych być może będzie bardziej wskazywało na tę czerwoną linię, która jest akceptowalna dla Zachodu i Ukrainy. Natomiast na ten moment strona rosyjska prezentuje dość buńczuczną postawę.
Owszem, schodzimy na poziom analizy politycznej. Sam fakt, że po trzech latach została przełamana izolacja tego kraju i Putin spotkał się osobiście z przywódcą Zachodu, prezydentem Stanów Zjednoczonych jest znamienny. Wszystko wskazuje na to, że starania Zachodu co do izolacji i wywarcia presji ekonomicznej na Rosję nie były skuteczne. Ale też, mówiąc uczciwie, pierwsze sankcje nakładane na Federację Rosyjską były dosyć komiczne. Dopiero po trzech latach zapadło kilka istotnych decyzji, które mogły ekonomicznie zaboleć Rosję.
Wszystkie związane z ograniczeniem eksportu surowców, ograniczeniem ceny ropy naftowej, odgórne ustawienie pułapu na cenach, po których może być handlowana ropa naftowa oraz ograniczenie relacji handlowych z partnerami Rosji. To ograniczenie pośrednie i ograniczenie możliwości handlowania ropą naftową na rynku, w tym także na rynku szarym. To był dotkliwy cios dla Indii, ponieważ ze śladowego klienta kupującego ropę naftową z Rosji, Indie stały się wiodącym kupcem i handlarzem rosyjską ropą. Tania ropa z Rosji napędza rozwój gospodarki indyjskiej, ale nie ma co się oszukiwać, że część ropy była odsprzedawana i trafiała na rynek globalny.
Myślę, że tak. To jest świetna forma, bo zawiera w sobie zalety nieistniejące w przypadku innych instrumentów finansowych. Przede wszystkim ETF-y co do zasady reprezentują nie jeden instrument, którego ceny odzwierciedlają – a szerokie indeksy czy indeksy sektorowe związane z poszczególnymi branżami przemysłu czy gospodarki. Z założenia ten instrument jest zdywersyfikowany. Jeśli rozmawiamy o ETF przykładowo na sWIG80, to reprezentuje on zmiany cen 80 spółek i w tym rozwiązaniu inwestor kupujący ETF pasywny na indeksie jest w stanie uczestniczyć w zmianach całego szerokiego indeksu, a nie jednej poszczególnej spółki. Nie jest więc narażony na ryzyko związane wyłącznie z jednym podmiotem i tym samym już poprawia swój profil, proporcje pomiędzy podejmowanym ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu. Czyli jest to decyzja optymalna.
Początkujący inwestorzy muszą patrzeć na koszt funduszu, zwrócić uwagę na porównanie wykresu do indeksu, który jest reprezentowany przez ten ETF. Spółka, która organizuje ten fundusz, musi być solidna, z wieloletnią, sprawdzoną tradycją. To powinien być podmiot, który się sprawdził podczas wzrostów rynku kapitałowego i podczas spadków, kryzysów finansowych. Jeśli ten podmiot i ten ETF przetrwały, również przy dużej zmienności, to znaczy, że to jest dobre rozwiązanie.
Najpierw musimy zdecydować, co chcemy kupić, a później decydujemy się, w jakiej postaci to chcemy zrealizować. Jeśli chcemy mieć ekspozycję na rynek krajowy, kupujemy ETF przykładowo na WIG albo WIG20, a później dopiero dochodzimy do tego, czy chcemy dodatkowo raz na jakiś czas mieć ekspozycję na okazje rynkowe i wtedy w mniejszych proporcjach angażujemy się na przykład w sektor spółek energetycznych czy farmaceutycznych, a dodatkowo uwzględniamy spółki dywidendowe.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.
18 sierpnia na GPW zadebiutuje długo oczekiwany dywidendowy ETF od Beta ETF. GPW szykuje jednak jeszcze jedną niespodziankę dla miłośników ETF - ów.