Ważny rok dla Asseco. Ile naprawdę warte są akcje?

Rzeszowska spółka podrożała już w tym roku ponaddwukrotnie. W jej akcjonariacie doszło do dużych przetasowań, a teraz właściciela zmienia firma z grupy. Jak to wszystko wpływa na wycenę akcji Asseco?

Publikacja: 18.08.2025 12:30

Katarzyna Kucharczyk

Akcje Asseco rozpoczęły tydzień od prawie 1 proc. zwyżki. Obecnie są wyceniane na prawie 186 zł. To o 114 proc. więcej niż 12 miesięcy temu i 94 proc. więcej niż na początku roku (ale zarazem o jedną piątą mniej niż wynosiło maksimum zanotowane w lipcu).

Kapitalizacja rzeszowskiej grupy przekracza 15 mld zł. Wycena rynkowa jest zbliżona do średniej z cen docelowych z aktualnych rekomendacji.

Advent przejmuje spółkę Sapiens. Jak to wpłynie na Asseco?

W ostatnich dniach pojawiła się wiadomość o planowanym przejęciu przez fundusz Advent udziałów spółki Sapiens, której akcjonariuszem jest Formula Systems z grupy Asseco. Władze Asseco transakcji nie komentują, odsyłając do oficjalnych raportów Sapiensa i Formuli.

A jak sprawę widzą analitycy? Dominik Niszcz, ekspert Trigona wskazuje, że obecnie Formula ma 43,5 proc. udziałów w Sapiensie, a Asseco Poland 25,8 proc. w Formuli. W 2024 r. Asseco konsolidowało całość przychodów i zysku operacyjnego Sapiensa, odpowiednio 2,16 mld zł i 349 mln zł, co stanowiło 12,6 proc. przychodów i 19,5 proc. zysku operacyjnego grupy Asseco. Z uwagi na jej strukturę, kontrybucja Sapiensa do zysku netto akcjonariuszy polskiej spółki była mniejsza i wyniosła 32,2 mln zł, a do zysku netto non-IFRS 37,2 mln zł. To stanowiło odpowiednio 6,2 proc. i 6,5 proc. wyniku grupy Asseco. Zdaniem eksperta w 2025 r. udział Sapiensa w wynikach Asseco może być nieco mniejszy, ponieważ prognoza Sapiensa na 2025 r. zakładała wprawdzie wzrost przychodów o 6 proc. do 574-578 mln USD, ale spadek tzw. zysku non-GAAP EBIT o 3-5 proc. do przedziału 94-96 mln USD.

W ostatnim czasie w grupie Formuli widać spore zmiany. Po ogłoszonej już wcześniej fuzji spółek zależnych Magic i Matrix, sprzedaż Sapiensa to kolejny krok upraszczający strukturę.

Advent zaoferuje akcjonariuszom Sapiensa 43,5 USD na akcję, to daje 47 proc. premii wobec kursu zamknięcia z wcześniejszej sesji (29,5 USD) oraz implikuje wycenę przejmowanej firmy na niemal 2,5 mld USD. Na wieść o transakcji kurs Sapiensa na amerykańskiej giełdzie poszybował. Teraz wynosi niemal 43 USD.

Finalizacja transakcji spodziewana jest w IV kwartale 2025 r. lub I kwartale 2026 r.

„Być może część kwoty ze sprzedaży Sapiensa zostanie wypłacona w formie specjalnej dywidendy. Na koniec I kwartału 2025 r. dług netto grupy Formula nie był duży i wynosił niecałe 170 mld USD, a na poziomie spółki matki około 100 mln USD”- napisał w komentarzu Dominik Niszcz. W jego ocenie transakcja wpłynie istotnie na wartość przychodów i wyniku operacyjnego Asseco, jednak przełożenie na wycenę nie będzie duże.

W przypadku wyceny mnożnikowej kluczowe jest, jak zostanie wykorzystana gotówka ze sprzedaży: początkowo nie będzie pracować na zysk, ale jeśli zostanie wykorzystana do akwizycji innych spółek po mnożnikach niższych niż implikowane z transakcji P/E 31, docelowe przełożenie może być również pozytywne.

Ile warte są akcje Asseco?

W długoterminowym trendzie wzrostowym poruszają się nie tylko akcje Asseco Poland, ale również walory spółek zależnych Asseco BS i Asseco SEE. Ich biznes systematycznie rośnie w siłę, a wycena akcji podąża za wynikami. Z kolei w Asseco Poland dodatkowym impulsem do tegorocznego wybicia notowań była transakcja zakupu pakietu akcji polskiej spółki przez zagranicznego inwestora branżowego. Pytanie na ile dobre wieści i szanse płynące z tej transakcji zostały już przez rynek zdyskontowane.

W raporcie z 8 sierpnia analitycy BM mBanku obniżyli rekomendację dla Asseco Poland do „sprzedaj”, dla Asseco South Eastern Europe do „neutralnie” z „przeważaj” i podtrzymali „neutralnie” dla Asseco Business Solutions. Cenę docelową dla Asseco Poland wyznaczyli na 185 zł (w momencie wydania rekomendacji przekraczała 200 zł). Podkreślają, że akcje Asseco Poland w tym roku mocno podrożały, napędzane wejściem Constellation Software i nadziejami na transformację w stylu VMS.

„Jednak Asseco pozostaje w dużej mierze zdecentralizowanym integratorem IT, generującym większość przychodów z autonomicznych zagranicznych spółek zależnych i z ograniczoną scentralizowaną kontrolą. Działalność Asseco nadal opiera się na projektach, jest silnie ukierunkowana na personalizację, a przychody cykliczne pochodzą głównie z usług serwisowych” – czytamy w raporcie. Jego autor, Paweł Szpigiel, ocenia, że rynek przecenia potencjał transformacji i niedocenia ryzyk związanych z realizacją planów i zarządzaniem.

„Uważamy, że bez jasnego planu zmian strukturalnych potencjał wzrostu wydaje się ograniczony” – czytamy w raporcie.

Asseco Poland 27 sierpnia opublikuje raport półroczny. Analitycy spodziewają się dobrych wyników.

