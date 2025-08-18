Akcje Asseco rozpoczęły tydzień od prawie 1 proc. zwyżki. Obecnie są wyceniane na prawie 186 zł. To o 114 proc. więcej niż 12 miesięcy temu i 94 proc. więcej niż na początku roku (ale zarazem o jedną piątą mniej niż wynosiło maksimum zanotowane w lipcu).

Reklama

Kapitalizacja rzeszowskiej grupy przekracza 15 mld zł. Wycena rynkowa jest zbliżona do średniej z cen docelowych z aktualnych rekomendacji.

Czytaj więcej Technologie Sektor IT liczy na udany 2025 rok. Na które spółki warto postawić? Popyt na usługi IT rośnie, a tempo wzrostu wynagrodzeń wyhamowało. To ma pozytywny wpływ na wyniki branży. Wyceny akcji wielu jej reprezentantów mają za sobą imponującą zwyżkę. Czy dobre perspektywy zostały już przez rynek zdyskontowane?

Advent przejmuje spółkę Sapiens. Jak to wpłynie na Asseco?

W ostatnich dniach pojawiła się wiadomość o planowanym przejęciu przez fundusz Advent udziałów spółki Sapiens, której akcjonariuszem jest Formula Systems z grupy Asseco. Władze Asseco transakcji nie komentują, odsyłając do oficjalnych raportów Sapiensa i Formuli.

A jak sprawę widzą analitycy? Dominik Niszcz, ekspert Trigona wskazuje, że obecnie Formula ma 43,5 proc. udziałów w Sapiensie, a Asseco Poland 25,8 proc. w Formuli. W 2024 r. Asseco konsolidowało całość przychodów i zysku operacyjnego Sapiensa, odpowiednio 2,16 mld zł i 349 mln zł, co stanowiło 12,6 proc. przychodów i 19,5 proc. zysku operacyjnego grupy Asseco. Z uwagi na jej strukturę, kontrybucja Sapiensa do zysku netto akcjonariuszy polskiej spółki była mniejsza i wyniosła 32,2 mln zł, a do zysku netto non-IFRS 37,2 mln zł. To stanowiło odpowiednio 6,2 proc. i 6,5 proc. wyniku grupy Asseco. Zdaniem eksperta w 2025 r. udział Sapiensa w wynikach Asseco może być nieco mniejszy, ponieważ prognoza Sapiensa na 2025 r. zakładała wprawdzie wzrost przychodów o 6 proc. do 574-578 mln USD, ale spadek tzw. zysku non-GAAP EBIT o 3-5 proc. do przedziału 94-96 mln USD.