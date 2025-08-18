Finanse
Poniedziałek na rynkach: Alaska bez wpływu, presja na JSW, nowy ETF na GPW

To była spokojna sesja na GPW. Indeksy notowały niewielkie zmiany. Inwestorzy żyli m.in. debiutem nowego funduszu ETF na GPW.

Publikacja: 18.08.2025 17:09

Przemysław Tychmanowicz

Miałby być emocje, ale na oczekiwaniach się tylko skończyło. WIG20 po spokojnej sesji zakończył dzień 0,4 proc. na plusie. Co działo się na rynku?

Trump i Putin nie ruszyli rynkami

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce przeszło na rynkach praktycznie niezauważone. Indeksy i waluty w poniedziałek notowały symboliczne zmiany. Rynki czekają na nowe impulsy.

Koszty wciąż problemem JSW

Koszty pracownicze nadal przeszkadzają firmie JSW. Mimo tego akcje spółki w poniedziałek nieznacznie zyskiwały na wartości.

Kolejny ETF na GPW

Na GPW zadebiutował w poniedziałek nowy ETF. Jest to fundusz dywidendowy pochodzący ze stajni Beta ETF.

Asseco błyszczy w tym roku

Firma Asseco Poland ten rok na GPW może zaliczyć do udanych. Jej akcje wyraźnie zyskały na wartości. Czy mogą być jeszcze droższe?

