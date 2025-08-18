Miałby być emocje, ale na oczekiwaniach się tylko skończyło. WIG20 po spokojnej sesji zakończył dzień 0,4 proc. na plusie. Co działo się na rynku?

Trump i Putin nie ruszyli rynkami

Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce przeszło na rynkach praktycznie niezauważone. Indeksy i waluty w poniedziałek notowały symboliczne zmiany. Rynki czekają na nowe impulsy.

Koszty wciąż problemem JSW

Koszty pracownicze nadal przeszkadzają firmie JSW. Mimo tego akcje spółki w poniedziałek nieznacznie zyskiwały na wartości.