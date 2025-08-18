Miałby być emocje, ale na oczekiwaniach się tylko skończyło. WIG20 po spokojnej sesji zakończył dzień 0,4 proc. na plusie. Co działo się na rynku?
Spotkanie Trumpa i Putina na Alasce przeszło na rynkach praktycznie niezauważone. Indeksy i waluty w poniedziałek notowały symboliczne zmiany. Rynki czekają na nowe impulsy.
Od spadków rozpoczyna poniedziałkową sesję większość europejskich indeksów akcji. Inwestorzy analizują weekendowe rozmowy rosyjsko-amerykańskie oraz wyczekują na dzisiejsze spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymirem Zełenskim.
Koszty pracownicze nadal przeszkadzają firmie JSW. Mimo tego akcje spółki w poniedziałek nieznacznie zyskiwały na wartości.
Jastrzębska Spółka Węglowa zakończyła lipiec z coraz lepszymi wynikami, utrzymując roczną produkcję węgla powyżej planu. Cieniem na sytuacji firmy kładą się jednak rosnące w ostatnich latach koszty pracownicze.
Na GPW zadebiutował w poniedziałek nowy ETF. Jest to fundusz dywidendowy pochodzący ze stajni Beta ETF.
Na GPW zadebiutował kolejny fundusz ETF. W sumie na naszym parkiecie notowanych jest już 14 tego typu rozwiązań. W najbliższym czasie liczba ta powinna jednak się zwiększyć do 16 funduszy ETF.
Firma Asseco Poland ten rok na GPW może zaliczyć do udanych. Jej akcje wyraźnie zyskały na wartości. Czy mogą być jeszcze droższe?
Rzeszowska spółka podrożała już w tym roku ponaddwukrotnie. W jej akcjonariacie doszło do dużych przetasowań, a teraz właściciela zmienia firma z grupy. Jak to wszystko wpływa na wycenę akcji Asseco?
Do końca sierpnia poznamy szczegóły konstrukcji nowego podatku dla sektora bankowego – zapowiada minister finansów Andrzej Domański. W reakcji na te słowa giełdowe wyceny kredytodawców poleciały w dół.