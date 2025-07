Jędrzej Janiak, F-Trust iWealth: Szukamy już innych niż polski rynków wschodzących

WIG dopiero co ustanowił kolejny już raz w tym roku rekord, a WIG20 jest bliski wskoczenia na najwyższy poziom w tym roku. Dlaczego zatem w prowadzonym przez pana portfelu funduszy w lipcu zabrakło funduszu akcji polskich?

Rzeczywiście w lipcu w naszym portfelu zabraknie funduszu polskich akcji, ale to pierwsza taka sytuacja od około dwóch lat, kiedy z naszych portfeli modelowych wypadły tego typu produkty. W ciągu ostatnich dwóch lat indeks polskiego szerokiego rynku urósł o 57 proc., zaś stopa zwrotu za trzy lata to blisko 96 proc. To sporo. Bardzo możliwe, że globalni inwestorzy, którzy napędzają wzrosty nad Wisłą, po tak mocnym okresie zaczną szukać alternatyw w ramach kategorii rynków wschodzących. Zauważmy, że stopy zwrotu wyrażone w walutach obcych są jeszcze wyższe w związku z umocnieniem złotego. Inwestorzy zagraniczni mogą więc już szukać innych rynków wschodzących, z potencjałem umocnienia akcji jak i waluty.