Czerwony początek sesji w Europie. Złoty stabilny

Głównym tematem ostatnich dni są rozmowy dotyczące konfliktu na Ukrainie. W weekend odbyło się spotkanie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem, które jak na razie nie przyniosło przełomu. Rosja domaga się m.in. uznania przejęcia przez nią części okupowanych ukraińskich terytoriów. Trump z kolei wywiera nacisk na Ukrainę. „Prezydent Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę” – oświadczył w mediach społecznościowych. Trump wykluczył także jakąkolwiek możliwość odzyskania Krymu i członkostwa Ukrainy w NATO. Dziś z kolei ma dojść do spotkania Zełenskiego z Trumpem oraz przywódcami kilku europejskich państw.
– Po wydarzeniach ostatnich dni jedynym scenariuszem pozytywnym rynkowo wydaje się zmuszenie Ukrainy do ustępstw, które rodzą duże ryzyka długoterminowe z perspektywy Europy. Naszym scenariuszem bazowym pozostaje zakończenie rozmów fiaskiem (spotkanie na Alasce oceniamy jako porażkę Trumpa), realne wydają się również turbulencje, które mogą towarzyszyć obarczeniu winą za ten efekt Ukrainy. Jest to jeden z wielu argumentów za tym, by w najbliższych tygodniach oczekiwać relatywnej słabości rynków europejskich i GPW na tle USA – komentuje Kamil Cisowski z DI Xeliona.
– Trudno też założyć, że Ukraina zgodzi się oddać silnie umocnione tereny Donbasu w zamian za nieznaczne ustępstwa w obwodach chersońskim i zaporoskim. Mało prawdopodobne, że Zełenskiego mogłyby przekonać do takiego scenariusza nawet mocne gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA czy sojuszników europejskich – dodaje Michał Szukalski z Q Value.
Po dwóch kwadransach poniedziałkowej sesji WIG20 traci 0,8 proc., a WIG jest 0,7 proc. pod kreską. Z dużych spółek najsłabiej prezentują się z rana banki. Santander z Aliorem tracą po około 2 proc. O 1,7 proc. osuwa się PKO BP. Na czele tabeli są CCC, Allegro i Dino Polska. Na czerwono świeci także niemiecki DAX, ale zniżka to jedynie 0,3 proc.
Sesja w Azji zakończyła się na ogół pomyślnie. Negatywnie wyróżniał się koreański Kospi, który stracił 1,49 proc. Hang Seng zamknął sesję neutralnie, a japoński Nikkei 225 zyskał 0,77 proc.
Na rynku walut poranek jest na ogół spokojny. Notowania głównej pary walutowej utrzymują się na około 1,17. Kurs USD/PLN lekko rośnie, do 3,64 zł, a euro kosztuje niecałe 4,26 zł. Gorzej reaguje rynek kryptowalut. Bitcoin przy 2-proc. spadku kosztuje 115,4 tys. dolarów Uncja złota zwyżkuje o 0,3 proc., do 3350 dolarów.
Piątkowa sesja na Wall Street okazała się mieszana. Przemysłowy Dow Jones zakończył handel nieznacznie nad kreską, podczas gdy spółki technologiczne straciły 0.5%.
Utrzymujący się od tygodnia na rosyjskim parkiecie entuzjazm prysł jak bańka mydlana po zakończonym fiaskiem spotkaniu na Alasce. Rosyjscy inwestorzy rzucili się wyprzedawać akcje. Pierwsze transakcje zawierali już nocą. Moskiewska giełda ograniczyła wyprzedaż.
Finałowa sesja świątecznego tygodnia na rynku warszawskim skończyła się mocnymi spadkami najważniejszych indeksów. WIG20 oddał 1,58 procent przy obrocie zbliżonym do 1,45 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 1,28 procent przy 1,68 miliarda złotych obrotu.
Ostatnia sesja przed długim weekendem na GPW przyniosła wyraźną przecenę. WIG20 stracił 1,58 proc. Nowy tydzień może jednak oznaczać też nową, rynkową rzeczywistość.