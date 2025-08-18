Długo oczekiwany przez inwestorów fundusz Beta ETF Dywidenda Plus zadebiutował w poniedziałek na giełdzie. O tym, że produkt ten wzbudzał zainteresowanie najlepiej świadczy fakt, że w połowie sesji obrót tym ETF-em na warszawskim parkiecie przekroczył już 2 mln zł. Wiele wskazuje jednak, że będzie to dopiero początek, jeśli chodzi o przyspieszenie w ETF-ach. W najbliższym czasie na naszym rynku mają zadebiutować kolejne fundusze ETF.

Dywidendowa specyfika

Beta ETF Dywidenda Plus jest pierwszym funduszem w rodzinie Beta ETF-ów, który będzie wypłacał kwartalnie otrzymane dochody netto swoim uczestnikom. Jego zadaniem jest odwzorowywanie. indeksu WIGdivplus, który nie tak dawno pojawił się w rodzinie indeksów na GPW. W skład tego wskaźnika wchodzi 140 największych spółek z naszego rynku, które dokonywały wypłaty dywidendy za ostatnie trzy lata lub w czterech z ostatnich pięciu lat obrotowych, przy czym stopa dywidendy w ostatnim roku nie może być niższa niż 2 proc.

– Nasz najnowszy Beta ETF otwiera nową erę inwestowania dywidendowego na GPW. Fundusz oferuje bezpośrednią ekspozycję na spółki regularnie wypłacające dywidendy, wyselekcjonowane według przejrzystych i rygorystycznych kryteriów indeksu WIGdivplus. Dzięki szerokiej dywersyfikacji oraz fizycznej replikacji indeksu, inwestorzy mogą liczyć na stabilność dochodów i ograniczenie ryzyka specyficznego. Co istotne, wypłaty dochodów funduszu będą realizowane kwartalnie, co zapewnia regularność przepływów pieniężnych. Dodatkową korzyścią jest atrakcyjna struktura kosztowa – brak opłat za zarządzanie do czerwca 2026 roku oraz jedna z najniższych stawek w segmencie funduszy akcji polskich, wynosząca 0,50 proc. po tym terminie. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących przewidywalnych dochodów i efektywnej ekspozycji na rynek polskich spółek dywidendowych – wskazuje Kazimierz Szpak, prezes Beta TFI. Opłata za zarządzanie ma się pojawić w drugiej połowie 2026 r. Będzie wynosiła 0,5 proc. Pozostałe koszty funduszu będą zależne od aktywów. Przy poziomie 25 mln zł aktywów, dodatkowe koszty mają wynosić 0,4 proc., co daje całkowity koszt rzędu 0,9 proc. Przy aktywach 200 mln zł, całkowity koszt ma spaść do około 0,7 proc.