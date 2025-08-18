Jerzy Nikorowski, dyrektor BM BNP Paribas Bank Polska
– Jak rynki zareagowały na spotkanie Putina i Trumpa na Alasce – zapytamy o to w pierwszym programie po piątkowym szczycie na Alasce, na którym prezydent USA rozmawiał o warunkach zawieszenia broni lub końcu wojny z prezydentem Rosji. Nieoficjalne doniesienia mówią, że Putin wyraził gotowość do zamrożenia konfliktu w zamian za wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego. Zełenski odrzuca te propozycje, nie ma innego wyboru. Publicyści „Rzeczpospolitej” zauważają w dzisiejszym wydaniu, że parcie Ameryki do pokoju na warunkach Kremla to wielkie wyzwanie dla Kijowa, Polski, Europy. Dlatego naszego gościa, Jerzego Nikorowskiego, pytamy o to, jak rynki oceniły to spotkanie.
Ale głównym tematem rozmowy, któremu poświęcimy większość czasu będzie – jak rozpocząć inwestowanie w ETF-y, jak je oceniać pod względem ryzyka, rozmiaru, kosztów i – jakie są strategie.
Rozmowę prowadzi red. Aleksandra Ptak-Iglewska. Zapraszamy
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" i "Parkietem", że są możliwe zmiany w koncie OKI dotyczące konstrukcji podatku od środków ponad kwotę 100 tys. zł. Trwa debata ekspertów dotycząca najnowszego pomysłu ministerstwa.
Hossa na rynkach akcji trwa w najlepsze. Amerykańskie indeksy znów biją rekordy. Świetnie ponownie prezentuje się warszawska giełda. Skąd ten optymizm i czy jest on możliwy do podtrzymania? O tym we wtorek w Parkiet TV.
Na czym polega Osobiste Konto Inwestycyjne i czy projekt, istniejący dziś jeszcze jedynie w prezentacjach, spełni oczekiwania? Czy OKI naprawia wszystkie niedogodności IKZE i IKE, łącznie z tym, że jest atrakcyjny dla młodych ludzi, początkujących inwestorów, których hasło „emerytura” może odstraszać? Kto skorzysta na OKI i jak na tym może skorzystać polska Giełda?
Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI, zarządzający funduszami, będzie gościem Dariusza Wieczorka w piątkowym programie „Prosto z Parkietu”.
Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, skomentuję dane o popycie i sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Sytuacja się poprawia. To już nowa era?
Efekty zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia w sprawie taryf celnych oceni dziś Piotr Kuczyński, ekonomista DI Xelion, w programie Prosto z Parkietu.