– Jak rynki zareagowały na spotkanie Putina i Trumpa na Alasce – zapytamy o to w pierwszym programie po piątkowym szczycie na Alasce, na którym prezydent USA rozmawiał o warunkach zawieszenia broni lub końcu wojny z prezydentem Rosji. Nieoficjalne doniesienia mówią, że Putin wyraził gotowość do zamrożenia konfliktu w zamian za wycofanie się Ukraińców z kontrolowanej jeszcze przez nich części obwodu donieckiego. Zełenski odrzuca te propozycje, nie ma innego wyboru. Publicyści „Rzeczpospolitej” zauważają w dzisiejszym wydaniu, że parcie Ameryki do pokoju na warunkach Kremla to wielkie wyzwanie dla Kijowa, Polski, Europy. Dlatego naszego gościa, Jerzego Nikorowskiego, pytamy o to, jak rynki oceniły to spotkanie.

Ale głównym tematem rozmowy, któremu poświęcimy większość czasu będzie – jak rozpocząć inwestowanie w ETF-y, jak je oceniać pod względem ryzyka, rozmiaru, kosztów i – jakie są strategie.

Rozmowę prowadzi red. Aleksandra Ptak-Iglewska. Zapraszamy